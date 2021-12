Festa, axé, provocações: Atlético leva multidão às ruas em carnaval pelo bi

Jogadores do Atlético desfilaram em carro aberto pelas ruas de BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Parecia um sonho. Depois da tão aguardada glória, uma multidão de atleticanos foi à Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte, em comemoração pelo bicampeonato brasileiro, conquistado nessa quinta-feira. O 'carnaval' alvinegro seguiu madrugada adentro e contou com um show do cantor Bell Marques, ex-Chiclete com Banana, e, é claro, a presença de jogadores, dirigentes e comissão técnica do Atlético.









Nos vestiários, os jogadores cumpriram o papel dos atleticanos, vetados no estádio pelas normas da administração local na retomada do público em meio à pandemia de COVID-19. O elenco repetiu cantos tradicionais da torcida e fez provocações ao arquirrival Cruzeiro . Capitão alvinegro, o zagueiro Junior Alonso 'cutucou' o vice-líder: 'Chupa, Flamengo' , gritou.





A festa seguiu no trajeto do estádio até o Aeroporto de Salvador, de onde o elenco saiu às 23h15 dessa quinta. A quase 1.500 quilômetros dali, milhares de torcedores do Atlético se dirigiam a dois pontos em especial: a Praça Sete, tradicional local de comemoração de títulos, e a sede administrativa do clube no bairro de Lourdes, na Região Centro-Sul de BH.





Nesses locais, a festa perdeu brilho em função do desrespeito a normas sanitárias em meio à pandemia. Raras eram as pessoas com máscara.





A delegação atleticana chegou ao Aeroporto de Confins às 0h40 de sexta-feira e foi recepcionada por centenas de torcedores que aguardaram pacientemente o desembarque. De ônibus, o Atlético saiu dali depois de 1h e rumou ao Batalhão do Corpo de Bombeiros.





Por volta das 2h15, começou o show de Bell Marques na Praça Sete. Enquanto o axé animava a madrugada dos atleticanos no Centro, os jogadores desfilavam pela cidade em um carro aberto, acompanhado por torcedores de carro ou a pé.





A delegação alvinegra chegou ao local da festa às 4h30 e foi recebida por familiares. Alguns atleticanos já tinham ido embora, mas a comemoração ganhou novo fôlego e seguiu por muito tempo. Afinal, era uma festa aguardada por cinco décadas.