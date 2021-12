América: briga direta por vaga na Libertadores

O volante Juninho Valoura deve ser uma das novidades no jogo do América contra o Ceará, em Fortaleza





Com equipes brasileiras tendo vencido a Libertadores e a Sul-Americana desta temporada, abriram-se mais vagas para que outros times que disputam a Série A pudessem garantir acesso à maior competição do continente. Com isso, a oitava posição no Brasileirão faz com que o clube se classifique à 'Pré-Libertadores', um mata-mata antes da fase de grupos.





De acordo com informações do site Probabilidades no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o América tem 42,4% de chance de se classificar para a Copa Libertadores da próxima temporada – tal número nunca esteve tão alto. Ainda de acordo com a universidade, o Ceará tem perspectiva menor de conquistar vaga, com 34,1%. No caso da Sul-Americana, a projeção dá 57,6% à hipótese de o alviverde se garantir na disputa.





Para esta 'decisão' do fim de semana, no entanto, o técnico Marquinhos Santos perdeu dois titulares. O zagueiro Ricardo Silva e o meia Alê levaram o terceiro cartão amarelo na vitória por 3 a 0 sobre a Chapecoense na terça-feira, no Independência, e terão de cumprir suspensão.





No próprio duelo com a Chape, o treinador deu indicações dos prováveis substitutos. O zagueiro Anderson entrou aos 32 minutos do segundo tempo no lugar de Eduardo Bauermann para ganhar ritmo de jogo. Alê, por sua vez, deixou o campo aos 18 do segundo tempo para a entrada de Juninho Valoura, que deve ser a opção para o meio-campo na próxima rodada.





Destaque

Ricardo Silva disputou 32 jogos nesta temporada e marcou um gol. Alê é um dos destaques da boa campanha do América. Ele tem cinco gols e quatro assistências em 46 jogos. Se vai perdê-los temporariamente, por outro lado, Marquinhos Santos terá a volta do atacante argentino Mauro Zárate, que estava suspenso no confronto com a equipe catarinense.





Já no Vozão, nenhum atleta está fora devido a cartões amarelos. Porém, Erick (contusão na coxa direita), Buiu (pós-cirurgia), Gabriel Dias (lesão no joelho esquerdo) e Vina (coxa direita) estão entregues ao departamento médico do clube e poderão ser desfalques na partida.





* Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Murta