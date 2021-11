América encara lanterna Chape para ganhar fôlego na briga pela Libertadores

Com 46 pontos em 35 jogos, o time alviverde luta por uma vaga no G8. Segundo os matemáticos da UFMG, a chance de o clube estar na próxima edição do torneio continental é de 18,9%. Ele disputa vagas com Fluminense (7º, com 51), Ceará (8º, com 49), Internacional (9º, com 48) e Santos (11º, com 46).