Cuca rasga elogios a Hulk: 'Casou que é uma luva aqui com o Atlético'

Hulk é o grande nome do Atlético na temporada e caminha a passos largos para se tornar um dos maiores ídolos da história do clube (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) Artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 17 gols marcados, Hulk é o grande nome do Atlético na temporada. O atacante de 35 anos marcou, neste domingo (28), os dois tentos da vitória alvinegra por 2 a 1 sobre o Fluminense no Mineirão, em Belo Horizonte, e recebeu muitos elogios do técnico Cuca. 'Casou que é uma luva aqui com o Atlético', avaliou o treinador.









"Ele está num ano mágico. Um jogador de 35 anos que corre igual uma criança, treina todo dia. Amanhã ele já vai querer treinar. Não machuca, graças a Deus! Se cuida também, se preserva, né? Um cara muito forte fisicamente e se prepara bem para os jogos. Tem uma condição de recuperação, até na casa dele, muito apropriada. Isso tudo faz a diferença, né? 'Casou que é uma luva' aqui com o Atlético. Eu não sei se está fazendo mais bem para ele ou para o Atlético essa vinda dele - eu acho que para os dois. Merece, sim, o título de ser o melhor jogador do Brasileiro", afirmou.





Ao que tudo indica, Hulk está a poucos dias de se firmar como um dos maiores ídolos do Atlético, sendo destaque da equipe no Campeonato Brasileiro. Desde que foi contratado pelo clube mineiro, em janeiro, o atacante declarava em entrevistas o desejo de se tornar um dos grandes nomes da história alvinegra.





Na temporada, o atacante soma impressionantes 45 participações em gols nos 64 jogos que disputou. Ao todo, foram 32 gols e 13 assistências em 64 jogos. Com uma performance muito acima da média no futebol brasileiro, Hulk se credencia como favorito ao prêmio de 'Craque do Brasileirão'.

Hulk e o torcedor atleticano estão muito próximos de realizar um de seus maiores sonhos: comemorar o título da Série A do Campeonato Brasileiro. Com a vitória sobre o Fluminense, o Atlético colocou 'uma mão na taça' e depende de um tropeço do Flamengo diante do Ceará na terça-feira (30), às 20h, no Maracanã, para conquistar o bicampeonato nacional e encerrar um jejum de quase 50 anos.