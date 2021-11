América: foco em aprender com os erros para buscar reação

Os erros das últimas rodadas precisam servir de lição para que o América reaja no Campeonato Brasileiro já amanhã, fora de casa, diante do Bragantino, prega o atacante Felipe Azevedo. Para ele, a derrota por 2 a 0 para o Fluminense no Maracanã deve ser vista como uma lição. Ele destacou que os jogos desta fase de conclusão do torneio ganham caráter mais competitivo.



"Fica como aprendizado. Esta é a reta final. Todas as equipes vão vir de uma forma diferente e nós precisamos fazer isso fora de casa também. Como a gente faz com nossos adversários no Independência, temos de saber que fora de casa vamos enfrentar esse tipo de coisa", observou o jogador.





A partida com os paulistas será às 19h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O Coelho tem 45 pontos, com risco residual de queda, sonha com vaga na Copa Sul-Americana e até mesmo classificação à Libertadores se conseguir uma arrancada nas quatro últimas rodadas.





"Contra o Fluminense pegamos uma equipe muito motivada. Isso é mérito do Marcão (técnico tricolor), que conseguiu deixar o Fluminense com uma motivação que não esperávamos. Vieram de uma forma diferente. Teve uma questão tática que acabamos vendo ali dentro do jogo, que deixaram nosso zagueiro jogar e quando ele tentava passar a bola para alguém do nosso lado esquerdo, eles vinham com uma pressão muito forte. Nós não estávamos conseguindo sair de trás, não estávamos conseguindo evoluir nas jogadas”, analisou, ao apontar algumas das dificuldades enfrentadas no fim de semana.





Mesmo prevendo um duelo duro amanhã com a equipe paulista (em sexto lugar, com 52 pontos), ele acredita em chance de triunfo. "O Bragantino é uma equipe qualificada. Temos de ter cuidado. É uma realmente rápida, com uma transição muito forte e que está há muito tempo com o Barbieri, um cara de muita qualidade com quem trabalhei no América em 2019. Vai ser um jogo difícil. Todos os jogos que fiz lá em Bragança foram de muita dificuldade, pois é uma equipe que conhece muito bem o estádio e as dimensões”. Ele acredita, porém, no potencial americano: “Vai ser um jogo complicado, difícil, mas que temos condições de vencer. Vencemos vários times fora de casa neste campeonato e temos totais condições de ir lá e conseguir os três pontos".





Contusão

O América revelou ontem que o atacante Orlando Berrío, de 30 anos, foi internado recentemente para tratar de lesão fúngica na região da tíbia esquerda. O atleta já foi liberado pelo hospital, mas segue em tratamento no clube. A descoberta do problema ocorreu após o colombiano apresentar derrame no joelho e se queixar de dor na perna. Não foi informado prazo para o retorno aos campos.