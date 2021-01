Atlético vence a concorrência e contrata Hulk

Último clube que Hulk defendeu foi o Shanghai SIPG, da China (foto: Karim Jaafar/AFP)

Quando joga?

Carreira

Enfim, a espera da torcida acabou. Passados mais de seis meses da primeira sondagem e dias desde que as negociações esquentaram, ochegou a um acordo com o atacante, de 34 anos, nesta sexta-feira. O contrato vale até o fim de 2022.Hulk está na Paraíba com a família e é esperado em Belo Horizonte nos próximos dias para fazer exames médicos e assinar contrato.A cúpula alvinegra procurou representantes de Hulk pela primeira vez em julho de 2020, quando a diretoria de futebol ainda estava a cargo de. Naquele momento, o interesse não passou de uma sondagem sobre a situação do jogador, que ainda tinha contrato no futebol chinês.Em 2021, o novo diretor de futebol Rodrigo Caetano deu prosseguimento às tratativas e oficializou uma proposta a Hulk. Para seduzi-lo e vencer a concorrência internacional com o, o Atlético apostou no projeto esportivo (elenco forte e inauguração da Arena MRV em 2022) e um contrato de dois anos, além, é claro, de altos valores em salários e premiações.Durante as conversas, as duas partes tiveram que ceder. Auxiliado por empresários, o Atlético topou pagar um salário acima da média do futebol brasileiro, além de luvas e bonificações baseadas no desempenho.Por outro lado, Hulk e sua representante, a advogada Marisa Alija, baixaram a pedida inicial para que o acordo fosse possível.Pesou também o desejo do atacante de construir identificação com um grande clube do futebol brasileiro.Formado na base do, o jogador deixou o país com apenas dois jogos como profissional do clube baiano e passou a carreira na Ásia e na Europa.Apesar de ter fechado com o Atlético ainda em janeiro, Hulk só poderá ser inscrito e estrear pelo novo clube em fevereiro, ao fim da atual temporada.O último jogo do Campeonato Brasileiro está agendado para o próximo dia 24, uma quarta-feira. Hulk, então, poderia ter condições de estrear no fim de semana seguinte, quando começa o Campeonato Mineiro.Na primeira rodada do Estadual, o Atlético enfrentará a URT, em casa. O atacante está de férias desde que deixou o futebol chinês. Na Paraíba - onde nasceu e tem família -, Hulk tem feito treinamentos diários sob orientações de um personal trainer que contratou.O novo jogador do Atlético deixou o Vitória com apenas 18 anos para atuar no Japão. Por lá, acumulou 74 gols em 110 partidas oficiais com as camisas de Kawasaki Frontale, Consadole Sapporo e Tokyo Verdy.O destaque no futebol asiático chamou a atenção do Porto, que resolveu contratá-lo em 2008. A adaptação à Europa foi instantânea. Na primeira temporada, teve números interessantes: nove gols em 44 partidas. Na segunda, firmou-se como titular do gigante português e, ainda pouco conhecido no Brasil, foi convocado por Dunga em 27 de outubro de 2009, quando integrou pela primeira vez a Seleção.O alto nível e os 11 títulos conquistados em Portugal alçaram Hulk ao status de ídolo do Porto. Em 2012, o Zenit, da Rússia, topou pagar 60 milhões de euros (cerca de R$ 153 milhões na cotação da época) para contratá-lo, segundo a imprensa local.Era sacramentada a transferência mais cara do futebol português e russo até então.No Leste Europeu, Hulk, novamente, foi artilheiro. Nas quatro temporadas com o Zenit, fez 77 gols em 148 jogos (média de 0,52), conquistou títulos a cavou uma vaga na Copa do Mundo de 2014. No Mundial no Brasil, Hulk fez seis jogos e não foi às redes.A falta de gols em partidas oficiais, aliás, foi o ponto baixo do atacante com o uniforme verde e amarelo. Em 48 aparições, marcou 11 vezes - apenas uma delas em competição, com a Seleção Olímpica.Em 2016, Hulk recebeu uma proposta multimilionária e resolveu deixar a Rússia. Pela compra, o Shanghai SIPG topou pagar ao Zenit 55 milhões de euros (R$ 204 milhões na cotação da época) para concluir a aquisição mais cara da história do futebol chinês até então.De volta à Ásia, Hulk, mais uma vez, brilhou. Foram 77 gols em 145 partidas oficiais. Em 25 de novembro de 2020, vestiu a camisa do Shanghai SIPG pela última vez. Pouco depois, anunciou que não renovaria contrato e procuraria um novo clube para a sequência da carreira - que viria a ser o Atlético.