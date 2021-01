Savarino iguala Chará e assume top 5 de goleadores estrangeiros do Atlético

Savarino alcançou marca de dez gols com a camisa do Atlético (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) alcançou uma importante marca: alcançou o top 5 dos maiores goleadores estrangeiros do clube. O atacante Savarino foi o grande nome da vitória do Atlético sobre o Santos, nessa terça-feira, no Mineirão. Com dois belos gols, ele garantiu o triunfo que mantém o Galo vivo na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Individualmente, eleuma importante marca: alcançou o top 5 dos maiores goleadores estrangeiros do clube.









O jogador venezuelano é o vice-artilheiro do Atlético na temporada 2020/21, atrás apenas de Keno, que marcou 11 vezes. Savarino ainda deu oito assistências pelo clube.





O líder entre os artilheiros estrangeiros do Atlético é Lucas Pratto, com 42 gols. Na sequência estão Cazares (41), Otero (26) e Dátolo (18). Veja abaixo todos os jogadores de fora do Brasil que marcaram gols pelo Galo.





Com a vitória sobre o Santos, o Atlético alcançou o terceiro lugar, com 57 pontos, cinco a menos que o líder Internacional. Restam seis rodadas para o fim da competição. O alvinegro volta a campo no próximo domingo, às 17h, no Mineirão, contra o Fortaleza.