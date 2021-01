Daniel Guedes segue ligado ao Cruzeiro e terá futuro avaliado pela direção

Daniel Guedes disputou sete jogos pela Raposa na Série B (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) acordo em razão de uma proibição por parte da Fifa. O lateral-direito Daniel Guedes segue ligado ao Cruzeiro, apesar de não participar da rotina de treinos no clube desde meados de novembro, quando teve a contratação indicada pelo então técnico do Goiás, Enderson Moreira, que o dirigiu na Toca da Raposa II. O jogador de 26 anos chegou a trabalhar nas dependências do clube esmeraldino, porém não assinou oem razão de uma proibição por parte da Fifa.









Daniel Guedes ficou fora dos planos do Cruzeiro sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari, que o convocou apenas para o duelo contra o Náutico, em 25 de outubro, pela 18ª rodada da Série B. O titular no empate por 1 a 1 no estádio dos Aflitos, no Recife, foi o jovem Rafael Luiz, de 18 anos. Antes, o defensor cedido pelo Santos disputou sete partidas (seis como titular).





Desde a liberação do Cruzeiro e a saída frustrada para o Goiás, o lateral passou a cuidar do condicionamento físico fora da Toca. Em várias ocasiões, fez stories no Instagram na fazenda em que comprou no interior do Mato Grosso do Sul. Seu nome, todavia, ainda consta na relação do elenco no site oficial da Raposa, ao lado dos outros dois laterais-direitos, Rafael Luiz e Raúl Cáceres.





Consultado pelo Superesportes, o Cruzeiro informou que Daniel Guedes é atleta vinculado ao clube, e, portanto, terá a situação estudada assim como todos os outros. Por sua vez, Cláudio Fiorito, empresário do lateral, não retornou os contatos da reportagem. Existem dois caminhos: a tentativa de rescisão ou a reintegração do jogador ao grupo, a depender do técnico que substituirá Felipão.





Daniel cumpriu 10 meses de suspensão, entre setembro de 2019 e julho de 2020, após exame detectar em seu organismo a presença de higenamina, proibida pela Agência Mundial Antidoping. No recurso, ele conseguiu provar a sua inocência com o argumento de que ingeriu a substância ao beber um suco de graviola.