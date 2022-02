Palmeiras perde o Mundial de Clubes para o Chelsea

Com o goleiro Weverton em primeiro plano, jogadores do Chelsea comemoram gol que levaria à conquista em Abu Dhabi (foto: KARIM SA")

TERCEIRO

Com um pênalti convertido pelo alemão Kai Havertz no segundo tempo da prorrogação, o Palmeiras caiu diante do Chelsea, que conquistou o Mundial de Clubes pela primeira vez em sua história, ao vencer por 2 a 1, ontem, em Abu Dhabi.Nos 90 minutos regulamentares, o belga Romelu Lukaku colocou os ingleses na frente no início da segunda etapa, aos 9min, mas Raphael Veiga empatou de pênalti 10 minutos depois para o atual campeão da Libertadores, que mais uma vez não conseguiu vencer seu primeiro Mundial. A infração foi do zagueiro brasileiro Thiago Silva, que tocou a mão na bola infantilmente, como já havia ocorrido em suas participações na Seleção Brasileira e no Paris-Saint Germain.O sonho dos brasileiros caiu por terra já perto do fim do confronto – cujo empate levaria à disputa de penalidades –, quando o árbitro australiano Chris Beath consultou o VAR para conferir um possível toque de mão dentro da área cometido por Luan e acabou marcando o pênalti, que foi convertido por Havertz.Em final fatídico para o zagueiro, Luan foi expulso nos acréscimos por uma entrada dura em Havertz quando o atacante alemão corria sozinho na direção do goleiro Weverton. Com esta vitória, o Chelsea mantém o domínio da Europa neste torneio. A última vez em que houve uma derrota de um europeu foi em 2012, quando o próprio Chelsea perdeu a final para outro brasileiro, o Corinthians.É a segunda vez que o Palmeiras é derrotado na decisão do Mundial de Clubes organizado pela Fifa. Em 1999, o Verdão foi derrotado pelo Manchester United, no Japão, por 1 a 0. Entre times do Brasil, somente Corinthians, Internacional, São Paulo, Flamengo, Grêmio e Santos já conquistaram o troféu.“Sabíamos que seria um jogo difícil. Vocês não gostam dos três zagueiros, mas vejam como joga o Chelsea. Não quero falar do resultado, perdemos, e é dar parabéns a quem ganhou. Ano passado, fomos aonde fomos (quarto lugar), e esse ano ficamos em segundo. Perdemos para uma grande equipe, em um jogo de detalhes. Então, estou muito orgulhoso dos meus jogadores”, disse o técnico Abel Ferreira.“Nós conseguimos suportar a qualidade individual deles, atacar o adversário, igualando com o jogo coletivo. Mas o jogo foi decidido em um detalhe. Então, é dar os parabéns aos meus jogadores. Sou um homem orgulhoso em ser treinador deles. Vamos agradecer à nossa torcida por tudo que fizeram. É dar os parabéns ao adversário e seguir em frente”, acrescentou o treinador.O egípcio Al Ahly conquistou o terceiro lugar no Mundial de Clubes pelo segundo ano consecutivo, após golear o saudita Al-Hilal por 4 a 0 ontem, terminando o duelo com dois jogadores expulsos.O zagueiro Yasser Ibrahim colocou os campeões africanos na frente antes que os sauditas ficassem com 10 devido à expulsão do brasileiro Matheus Pereira. Ibrahim marcou o segundo, antes de Mohamed Kanno também receber o cartão vermelho.Ahmed Abdelkader fez 3 a 0, deixando a vitória encaminhada antes do intervalo, e o egípcio Amr El Solia, vice-campeão da Copa Africana de Nações, selou a vitória. O Al Ahly derrotou o Palmeiras no ano passado na disputa pelo terceiro lugar.