Primeiro tenista mineiro a entrar no ranking da ATP lança livros em BH

Bob com a esposa, Leila Abe, ex-atleta e atualmente professora de tênis (foto: Arquivo pessoal)

Paulo Roberto Wildmann, 69 anos, ou simplesmente Bob, para os amigos das quadras de tênis, foi o primeiro mineiro a pontuar no ranking mundial, ou melhor, no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP).









Bob em 1985 com o então número 1 do mundo no ranking da ATP, Bjon Borg (foto: Arquivo pessoal)

Chegou a estar entre os 200 melhores do mundo, numa época em que o grande nome era o sueco Bjorn Borg, o número 1.









Bob é filho de pai alemão e mãe baiana. Ainda jovem, nos anos 70, em Belo Horizonte, nos anos 70, teve o sonho de ser piloto de corrida, mas acabou seguindo o caminho do tênis. No livro, ele conta sobre os points da juventude belo-horizontina, que eram o Xodó, na Praça da Liberdade, e na Savassi, que onde aconteciam os encontros.



Bob em 1989 com Stan Smith, vencedor em 1970 do 1º Tennis Masters Cup, que junta os oito melhores tenistas do mundo (foto: Arquivo pessoal)





Imaginem os anos 70. A dificuldade para se correr atrás de um sonho e alcançá-lo. O tênis, por exemplo, ainda era um esporte amador e, para se destacar, era como descobrir um veio de ouro numa montanha, ou tirar a sorte grande na loteria.





Mas um atleta nascido nas Minas Gerais sonhou alto e ousou. Desbravador, ele conseguiu jogar tênis no mais alto nível. Aos trancos e barrancos, tornou-se o primeiro mineiro a pontuar no ranking mundial. Essa é a sua história.





É nessa época que ele parte para o mundo para jogar. Foi morar nos Estados Unidos, onde desenvolveu a técnica e a performance, e de lá, para a Europa. Bob se tornou o principal pilar do tênis mineiro e um dos principais entre os brasileiros, numa época em que havia Thomaz Kock, Edson Mandarino e Maria Esther Bueno.





E com Bob, o tênis internacional chegou a Minas, onde ele promoveu o primeiro grande torneio, no extinto hotel Brasilton, próximo à fábrica da Fiat, em Betim. Atletas estrangeiros e alguns dos principais nomes do país deram prestígio ao torneio.



John McEnroe, ex-tenista americano, com boné homenageando o atleta mineiro (foto: Arquivo pessoal)





Começa, então, a surgir, o Bob empreendedor, que se torna empresário, ajuda a fundar a Dynamis Tennis Center, no Bairro Buritis, a primeira academia especializada em tênis de Belo Horizonte. A Dynamis foi também o local que sediou o maior torneio do esporte já realizado em Minas, o BH Tennis Open.





E lá surgiu também o Bob professor de tênis. Ele criou um método próprio para ensinar crianças. "Era uma quadra menor, poderia dizer que seria uma meia quadra normal. Assim, as crianças puderam começar a jogar."





E desse projeto de Bob surgiram tenistas que se destacaram no cenário esportivo nacional, como André Sá, Bruno Soares, os irmãos Ernani, Daniel e Marcelo Melo.



Bob com os mineiros campeões de duplas em vários torneios internacionais, Bruno Soares e Marcelo Melo (foto: Arquivo pessoal)





“Olha, reparou que até o sol brilhou hoje. Estou muito feliz por poder concluir e lançar esse projeto. Estou falante, acordei assim, parecendo papagaio. Parece até que estou indo para om jogo”, diz Bob Wildmann, que está ansioso para chegar a hora do lançamento.

Rede social: Autor: Bob WildmannRede social: Instagram





