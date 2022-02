Garotinho de 3 anos surpreende ao pilotar kart no RBC Racing, em Vespasiano

Aos três anos, o pequeno Marcus Soares chamou a atenção ao dar voltas de kart no RBC Racing, em Vespasiano (foto: Arquivo pessoal)







Com quantos anos começa a se formar um campeão no automobilismo? Pelas normas que regem o automobilismo brasileiro, a partir dos seis anos uma criança pode se iniciar no kart. Mas um piloto, de apenas três anos, chamou a atenção no RBC Racing, a melhor pista de kart de Minas Gerais, às margens da rodovia MG-010, em Vespasiano.









Ele afirma que sempre foi apaixonado por kart, mas nunca levou muito a sério. “Cheguei a correr algumas vezes, na infância, mas não me tornei piloto”, diz Cristiano, contando que, quando o filho completou um ano, comprou para ele um carro elétrico, comandado via controle remoto.





Qual não foi a surpresa quando Marcus, ao fazer dois anos, já estava dirigindo sozinho o carro. Cristiano resolveu, então, procurar um clube de kart, em Toronto, onde vive.





“Lá, a criança só pode correr com cinco anos, mas existem clubes de pais, que são aficionados por kart e por velocidade, que levam seus filhos para pilotar, de brincadeira, pois os karts não têm velocidade. Então, levei o Marcus.”





A rápida adaptação do filho ao kart surpreendeu. Hoje, com três anos, ele pilota sozinho. O pai está sempre por perto, na beira da pista, dando dicas nas curvas, para virar para um lado ou para o outro.





Nas férias de janeiro, Cristiano veio com a mulher e o filho para o Brasil, visitar a família. Mas havia uma preocupação: como fazer para o filho correr de kart? Pois Cristiano começou a procurar possibilidades, pela internet.





Ligava para um e outro dono de equipe e sempre esbarrava na resposta negativa, de que não haveria possibilidade, pela idade de Marcus.





Cristiano não desanimou e acabou encontrando Adriano Sérgio Nogueira, de 56 anos, dono de uma equipe de kart instalada no RBC Racing, a AS Racing Kart Team, que resolveu ajudar. “Sabia que havia um problema, pois, no Brasil, não há kart preparado para crianças dessa idade, diferentemente do Canadá. Para ter ideia, o motor tem de ser de 1.7 cavalo/força, mas o motor menos potente no Brasil, usado na categoria cadete, é 5.3 cavalos”, relata o pai de Marcus.





Adaptações no carro





Marcus então, estreou em pistas mineiras. “Não foi só entrar no kart e ir para a pista. O kart ficou grande. Começamos a colocar almofadas, para adaptar, madeira, até que deu certo”, lembra Cristiano.





De longe, nos boxes, Adriano acompanhou o garoto, que era seguido de perto pelo pai. E ficou maravilhado: “Já tinha visto meninos de cinco anos pilotando kart, mas, de três, nunca. Impressionante como ele tem noção. Eu me arrisco a dizer que ele é o brasileiro mais novo a estar numa pista”.





Já de volta ao Canadá, Marcus tem retorno ao RBC marcado, e o pai avisa. “Ele pode competir pelo Brasil, pois tem dupla nacionalidade. Tem o documento do Canadá e a carteira de identidade brasileira, que tiramos agora.”

Adriano topou o desafio, em um trabalho que durou duas semanas: “Não temos chassis para crianças dessa idade. Além do mais, o Marcus não é grande. Tivemos de fazer adaptações num kart normal de cadetes. E, no motor, tiramos a potência para deixá-lo com apenas 1.7 cavalo. Foi difícil, muito trabalho. Ainda tive problemas na equipe, com mecânico com COVID-19”.