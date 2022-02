Brasil terá de remarcar duelo com a Argentina

Agentes da Anvisa interromperam partida em setembro, no Itaquerão, alegando que argentinos descumpriram protocolo sanitário (foto: NELSON ALMEIDA/AFP - 5/9/21)





A partida Brasil x Argentina correspondente às Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, que foi interrompida após 5 minutos de jogo, em 5 de setembro, por conta do protocolo sanitário contra a COVID-19, deve ser disputada novamente em dia e estádio a serem definidos, anunciou ontem a Fifa. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não divulgou nenhum comentário sobre a resolução.





O Comitê Disciplinar da Fifa "decidiu repetir o duelo em data e local a serem determinados pela Fifa". O órgão máximo do futebol mundial decretou também sanções econômicas para a CBF e a Federação Argentina, além de uma suspensão de dois jogos para os jogadores argentinos Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso e Cristian Romero.





A Associação do Futebol Argentino (AFA) anunciou que recorrerá dessa decisão. "Como presidente da @afa, prometo realizar todos os esforços necessários e recorrer da decisão da Fifa sobre a partida das Eliminatórias com o Brasil. Nossa prioridade é sempre a Seleção da @Argentina", disse Claudio Tapia no Twitter.





A Confederação Sul-Americana (Conmebol) não quis avaliar a decisão da mais alta instância do futebol mundial. "É um evento da Fifa. A Conmebol não vai comentar", disse o porta-voz Ariel Ramírez. A Conmebol teve a mesma reação quando ocorreu o incidente que levou à suspensão do jogo.





O confronto, que era disputado no Itaquerão, foi interrompido logo no começo, quando ainda estava 0 a 0, devido à intervenção das autoridades de saúde brasileiras, após quatro jogadores argentinos de futebol serem acusados de descumprir o protocolo anti-Covid. Representantes da Anvisa e da Polícia Federal entraram em campo para encerrar o evento, em meio a uma confusão generalizada.





A suspensão não impediu que o Brasil e a Argentina selassem antecipadamente sua passagem para a Copa do Mundo do Catar'2022, sem precisar esperar a decisão da Comissão Disciplinar. Assim, a disputa dessa partida não terá quase nada em xeque do ponto de vista classificatório.





MULTA





O Comitê Disciplinar da Fifa, com base em “várias infrações” das duas federações afetadas, impôs uma multa de 550 mil francos suíços (pouco mais de R$ 3 milhões) ao Brasil e 250 mil francos suíços (R$ 1,4 milhão) à Argentina.





Os quatro jogadores afetados, Giovanni Lo Celso (então no Tottenham, agora no Villarreal), Emiliano Martínez (Aston Villa), Emiliano Buendía (Aston Villa) e Cristian Romero (Tottenham), foram suspensos por dois jogos.