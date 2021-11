Atlético busca 2º melhor aproveitamento no Brasileiro por pontos corridos

Atlético se aproximou do título ao ganhar do Juventude no último sábado, por 2 a 0, no Mineirão, pela 34ª rodada do Brasileiro (foto: Pedro Souza/Atlético) O Atlético busca ao menos três vitórias nas cinco rodadas restantes do Campeonato Brasileiro para somar 83 pontos e registrar o segundo melhor índice na era dos pontos corridos. O alvinegro enfrenta o Palmeiras nesta terça-feira, às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 35ª rodada. Depois, pega Fluminense, Bahia, Bragantino e Grêmio.









O alvinegro só ficaria abaixo do Flamengo campeão em 2019, com 90 - 78,9%. O time dirigido pelo português Jorge Jesus ficou notabilizado pelo grande poderio ofensivo - marcou 86 gols, a maioria com o trio Gabriel (25), Bruno Henrique (21) e Arrascaeta (13). Foram 28 vitórias, seis empates e quatro reveses.





Com 74 pontos em 33 jogos - 23 triunfos, cinco empates e cinco derrotas -, o Atlético contabiliza índice de 74,7% e pode alcançar até 78%. Hulk é o destaque da equipe na Série A, com 14 gols e sete assistências em 31 presenças. Na temporada, anotou 29 tentos em 62 jogos.





Mesmo com cinco partidas a cumprir, o Galo ultrapassou o desempenho do Flamengo de 2009 (67) e 2020 (71); do Fluminense de 2010 (71); e do Corinthians de 2011 (71) e 2017 (72). Caso ganhe do Palmeiras, atingirá 77 pontos, acima do São Paulo de 2008 (75) e do Cruzeiro de 2013 (76).









Para ser campeão do Brasileirão dependendo somente das próprias forças, o Atlético necessita de oito pontos nos cinco duelos restantes (53,3%), já que o Flamengo, vice-líder, com 66, consegue ir no máximo a 81. O rubro-negro terá pela frente Grêmio, Ceará, Sport, Santos e Atlético-GO.





Pontuação e aproveitamento dos campeões desde 2003*





* O Brasileirão teve 46 rodadas em 2003 e 2004, 42 em 2005 e 38 a partir de 2006





2003 - Cruzeiro: 100 pontos (72,5%)





2004 - Santos: 89 pontos (64,5%)





2005 - Corinthians: 81 pontos (64,3%)





2006 - São Paulo: 78 pontos (68,4%)





2007 - São Paulo: 77 pontos (67,5%)





2008 - São Paulo: 75 pontos (65,8%)





2009 - Flamengo: 67 pontos (58,8%)





2010 - Fluminense: 71 pontos (62,3%)





2011 - Corinthians: 71 pontos (62,3%)





2012 - Fluminense: 77 pontos (67,5%)





2013 - Cruzeiro: 76 pontos (66,7%)





2014 - Cruzeiro: 80 pontos (70,2%)





2015 - Corinthians: 81 pontos (71%)





2016 - Palmeiras: 80 pontos (70,2%)





2017 - Corinthians: 72 pontos (63,1%)





2018 - Palmeiras: 80 pontos (70,2%)





2019 - Flamengo: 90 pontos (78,9%)





2020 - Flamengo: 71 pontos (62,3%)