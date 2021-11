Mineiro John Maycon é vice-campeão mundial de Jiu-Jitsu

Lutador mineiro quer alcançar objetivos maiores que a medalha de prata em Dubai (foto: Arquivo pessoal)

O atleta de João Monlevade (MG), John Maycon dos Santos, conquistou um feito histórico e o maior da carreira: a medalha de prata no Abu Dhabi Masters de Jiu-Jitsu, o mundial da modalidade, que foi competido nos Emirados Árabes Unidos no dia 16 de novembro.





John, que tem 30 anos, lutou três vezes no torneio na categoria faixa marrom, com quimono. Nas duas primeiras lutas o mineiro saiu vencedor após disputados combates. Na final do campeonato, John enfrentou um atleta da Palestina e terminou com o segundo lugar.





Experiência





Todo atleta de alto desempenho vislumbra chegar aos principais campeonatos na modalidade em que está inserido e conquistar medalhas.





“Estou feliz por ter lutado em Dubai, ter treinado e conhecido diversos lugares sensacionais e propícios para a boa prática do Jiu-Jitsu. Mas não estou realizado. O meu lado de atleta fala alto e sabe que pode ser campeão mundial. A partir de agora tenho mais vontade ainda de treinar e participar de outros torneios”, ressalta John.





Em janeiro o lutador visa competir o Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu. Em todas as entrevistas, John ressalta que ser do interior não o torna inferior aos lutadores do mundo.





“Foi meu primeiro campeonato internacional e eu me saí super bem. Saí da minha zona de conforto com o fuso horário, lidei com um calor muito intenso. Fora isso, a cidade é maravilhosa. O povo árabe é muito incrível e muito honesto. Lutar em um campeonato mundial em Dubai foi incrível. Eu voltei com a medalha de prata para João Monlevade”, finaliza John.





Participantes





Investem no sonho de John seis patrocinadores e uma nutricionista. O atleta destaca a gratidão: “Sem eles eu nem teria vindo para a competição. Obrigado por tudo, vocês fazem parte desta medalha de prata“.