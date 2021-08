Blogueiro monta ranking dos mecenas do futebol; veja os números

(foto: Reprodução )





Com dados da revista norte-americana Forbes, o blogueiro Jorge Nicola, do Yahoo Esportes, apontou as maiores fortunas entre os investidores dos clubes brasileiros na atualidade. A lista inclui empresários como o mineiro Rubens Menin, investidor do Atlético; o catarinense Luciano Hang, dono das lojas Havan; e Pedro Moreira Salles, banqueiro que nasceu nos Estados Unidos - quando o pai, Walter Moreira Salles, era embaixador - e tem forte ligação com o Botafogo. Veja na galeria abaixo!









Os valores levantados pela revista Forbes levam em consideração os patrimônios dos empresários. Divulgada anualmente, a lista entre os bilionários brasileiros da revista conta com um ranking de 27 pessoas.





Entre os representantes do futebol, o empresário bolsonarista Luciano Hang lidera a relação, com fortuna estimada em mais de R$ 14 bilhões em patrimônio.





Há também empresários conhecidos do torcedor que ficaram fora da lista da Forbes: Pedro Lourenço, dono da rede Supermercados BH e investidor do Cruzeiro; Ricardo Guimarães, do Banco BMG e ex-presidente do Atlético; além de Leila Pereira, presidente da Crefisa, conselheira e candidata à presidência do Palmeiras.