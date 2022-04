Cruzeiro deve ir à Justiça por perder Vítor Roque

Diretoria cruzeirense acusa Athletico de quebrar protocolo para tirar Vítor Roque da Toca (foto: RODOLFO RODRIGUES/CRUZEIRO - 24/2/22)

A transferência do atacante Vítor Roque para o Athletico à revelia do Cruzeiro deve virar batalha judicial. Ao menos é o que promete o clube celeste, que divulgou nota oficial ontem acusando o empresário André Cury e o diretor de futebol do Furacão, Alexandre Mattos, por quebra de protocolo ético.





“Lamentamos que o atleta, extremamente mal assessorado, tenha embarcado para o Paraná, optando por violar seu contrato de trabalho vigente e abandonando sem autorização seu ofício. Aproveitamos para tornar público o nosso repúdio pelas práticas amadoras adotadas por André Cury”, diz a nota. A Raposa sustenta estar respaldada pela legislação, tendo até registrado o direito de renovação do primeiro contrato de trabalho “previsto pela Lei Pelé’, como reportado à Federação Mineira de Futebol.





O comunicado da diretoria cruzeirense acusa os intermediadores de má-fé. "Não nos assusta o fato de tal processo ter sido articulado por André Cury e Alexandre Mattos, ex-diretor de futebol do Cruzeiro – que hoje exerce cargo similar no Athletico Paranaense. É notório que ele faz uso das informações contratuais que carregou do Cruzeiro em benefício de seu novo empregador", escreveu a Raposa.





O presidente do Athletico, Mário Celso Petraglia, porém, garantiu ter agido dentro da lei ao ser ouvido por Tiago Mattar, do portal Superesportes. “O Cruzeiro está preocupado com a torcida e quer justificar a má administração ou o erro cometido, não vou entrar no juízo de valor. Nós ficamos sabendo, através da imprensa, que o Internacional estaria interessado no atleta e estaria depositando a multa. Daí, eu procurei saber qual era o valor. Quem falou no valor foi o próprio Cruzeiro. Nós procuramos o Cruzeiro o tempo todo. Eu falei com o Ronaldo no sentido de fazermos um acordo”, alegou.





Petraliga afirma que o Cruzeiro ainda tentou negociar. “O Ronaldo me pediu um valor considerando o valor do jogador, R$ 40 milhões. Neste momento, já tínhamos o valor da multa, eu disse que não tinha sentido e que iríamos exercer o que a lei permite”, argumentou.





Ele afirma que chegou a oferecer parte dos direitos à Raposa. “Disse que nós faríamos um acordo. Se quisessem até ficar com um percentual, não teria problema. Só que nós, sabendo que havia vários clubes interessados no atleta, se não depositássemos, outro depositaria”.