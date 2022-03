Cruzeiro tem datas e horários das 6 primeiras rodadas da Série B definidos

Cruzeiro tem seis primeiros compromissos na Série B detalhados pela CBF (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro )

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as informações detalhadas de locais, datas e horários das seis primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro estreará diante do Bahia no dia 8 de abril, sexta-feira, às 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador.Na rodada seguinte, o Cruzeiro recebe o Brusque no dia 12 de abril (terça-feira), às 19h, no Mineirão, em Belo Horizonte. Na sequência, a Raposa tem confronto mineiro com o Tombense, em 23 de abril (sábado), às 19h, em Tombos. Na quarta rodada, o Cruzeiro volta a jogar em casa diante do Londrina, em 26 de abril, às 21h30, no Mineirão. No dia 30 (sábado), a equipe visita a Chapecoense, em jogo marcado para as 19h, na Arena Condá, em Chapecó. Por fim, o duelo contra o Grêmio, pela rodada 6, em Belo Horizonte, no dia 8 de maio (domingo), às 16h. Terminar a Série B entre os quatro mais bem colocados é o principal objetivo do Cruzeiro em 2022. A Raposa jamais brigou pelo acesso desde o rebaixamento no Brasileirão de 2019, em 17º lugar, com 36 pontos. Na Série B de 2020, ficou em 11º lugar, com 49 pontos. Em 2021, amargou o 14º posto, com 48. Abaixo, veja as 36 rodadas restantes do Cruzeiro na Série B, com horários e datas ainda não confirmados pela CBF. TURNO 7ª rodada (10/5, 13/5 ou 14/5) - Náutico x Cruzeiro 8ª rodada (17/5, 20/5 ou 21/5) - Cruzeiro x Sampaio Corrêa 9ª rodada (24/5, 27/5 ou 28/5) - Criciúma x Cruzeiro 10ª rodada (31/5, 3/6 ou 4/6) - Operário x Cruzeiro 11ª rodada (7/6 ou 8/6) - Cruzeiro x CRB 12ª rodada (10/6 ou 11/6) - Vasco da Gama x Cruzeiro 13ª rodada (14/6, 17/6 ou 18/6) - Cruzeiro x Ponte Preta 14ª rodada (21/6, 24/6 ou 25/6) - Ituano x Cruzeiro 15ª rodada (28/6 ou 29/6) - Cruzeiro x Sport 16ª rodada (1/7 ou 2/7) - Cruzeiro x Vila Nova 17ª rodada (5/7, 8/7 ou 9/7) - Guarani x Cruzeiro 18ª rodada (20/7 ou 21/7) - Cruzeiro x Novorizontino 19ª rodada (19/7 ou 20/7) - CSA x Cruzeiro RETURNO 20ª rodada (22/7 ou 23/7) - Cruzeiro x Bahia 21ª rodada (26/7, 29/7 ou 30/7) - Brusque x Cruzeiro 22ª rodada (2/8, 5/8 ou 6/8) - Cruzeiro x Tombense 23ª rodada (9/8 ou 10/8) - Londrina x Cruzeiro 24ª rodada (12/8 ou 13/8) - Cruzeiro x Chapecoense 25ª rodada (16/8, 19/8 ou 20/8) - Grêmio x Cruzeiro 26ª rodada (23/8, 26/8 ou 27/8) - Cruzeiro x Náutico 27ª rodada (30/8 ou 31/8) - Sampaio Corrêa x Cruzeiro 28ª rodada (2/9 ou 3/9) - Cruzeiro x Criciúma 29ª rodada (6/9, 9/9 ou 10/9) - Cruzeiro x Operário 30ª rodada (13/9, 16/9 ou 17/9) - CRB x Cruzeiro 31ª rodada (20/9, 23/9 ou 24/9) - Cruzeiro x Vasco da Gama 32ª rodada (27/9, 30/9 ou 1/10) - Ponte Preta x Cruzeiro 33ª rodada (22/10, 23/10 ou 24/10) - Cruzeiro x Ituano 34ª rodada (7/10 ou 8/10) - Sport x Cruzeiro 35ª rodada (11/10, 14/10 ou 15/10) - Vila Nova x Cruzeiro 36ª rodada (18/10, 21/10 ou 22/10) - Cruzeiro x Guarani 37ª rodada (25/10, 28/10 ou 29/10) - Novorizontino x Cruzeiro 38ª rodada (5/11) - Cruzeiro x CSA