Cruzeiro está com fome de título e tem chance real após dois anos

O técnico Paulo Pezzolano afirma que prepara a equipe do Cruzeiro não só para a final do Mineiro, mas principalmente para ser um time aguerrido (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







“Intenso e com fome”, a declaração do técnico do Cruzeiro, Paulo Pezzolano, com a vaga na final do Campeonato Mineiro garantida no sábado, revela bem sobre a personalidade do uruguaio. Palavras fortes, incentivadoras e que ele espera que contagie o grupo celeste para buscar o título estadual que não ganha desde 2019 (troféu que comemorou em cima do rival Atlético).





Pezzonalo está com a confiança em alta e, ao que parece, ela se infiltrou em todo o grupo. “Creio que o Cruzeiro será vencedor”, declarou o técnico. É nesta cartilha que os comandados estão sendo forjados para a grande decisão que, neste momento, tem outra dimensão e valor para a Raposa. O campeão mineiro de 2022 será conhecido no próximo sábado, 2 de abril, às 16h30, no Mineirão. Haverá transmissão da TV Globo. Em jogo único, o critério de desempate em caso de igualdade no tempo normal é a disputa por pênaltis.





O título do Campeonato Mineiro, que já foi apontado como rural por um ex-dirigente do clube celeste, menosprezando a competição, se ocorrer, chegará carregado de expectativa e simbologia. Como a confirmação de um trabalho, a definição de um bom caminho e a segurança de manter o astral lá no alto, com pensamento positivo para o verdadeiro objetivo da temporada: se livrar da Série B do Campeonato Brasileiro e voltar à elite do futebol nacional. O uruguaio já enfatizou que “sempre é importante ganhar um título, qualquer que seja o campeonato. Soma muito para a instituição, para o jogador, para o treinador e todo mundo. É para a confiança do dia a dia”.





Mesmo com a Série B no horizonte e a chance de um título no meio do caminho, Pezzolano confessa que não passará a semana só trabalhando o Cruzeiro para a decisão do Estadual: “Preparo a equipe para melhorar sempre, não só para a final. É o mais importante. E gosto de trabalhar para construir um time intenso, aguerrido e, quando com a bola, que jogue”. Então, este é o futebol que o uruguaio quer que o Cruzeiro apresente até o fim da temporada e para alcançar a única meta que interessa para o clube, investidores, time e torcedores. No Mineiro, até agora, foram 13 jogos, 9 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 25 gols marcados e 12 sofridos.





BASTIDORES

Outra arma técnico-tática que o treinador gosta, dá atenção e cobra produtividade são as jogadas que se originam da bola parada, como as cobranças de faltas: “Bola parada é concentração do jogador, concentração máxima e a capacidade de cada um”.





E vale chamar a atenção para um jovem de 17 anos que pode surpreender e ser mais do que revelação, mas a estrela o clube em um ano tão importante: Vítor Roque. O comandante é só elogios ao jogador que sofreu o pênalti e deixou seu gol na vitória por 2 a 1 diante do Athletic, resultado que garantiu a Raposa na final do Mineiro: “Ele ainda tem muito para melhorar, mas é bom ver que está fazendo tudo certo, dentro e fora de campo. É um menino centrado e sabe o que quer para ele e para a família. E demonstra isso todos os dias, nos treinos e nos jogos”.





E nesta onda de positividade, o chefão também demonstra surfar no mesmo clima. De Madri, na Espanha, onde mora, deixou seu recado via redes sociais: “Estamos na final! Parabéns toda a equipe pela entrega e raça. Vamos por muito mais ainda”, escreveu Ronaldo, que, aliás, depois de formalizar a proposta para aquisição de 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol do Cruzeiro em 18 de dezembro de 2021, saberá o resultado sobre a votação da sua proposta no dia 4 de abril, dois dias após a final do Mineiro. Ele precisa da aprovação de 90% do Conselho Deliberativo.

Antes, quem estará no tribunal se defendendo para estar ao lado do time na decisão é Pezzolano. O técnico saberá, hoje, o que o Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais (TJD-MG) decidirá sobre os incidentes no clássico contra o Atlético-MG, no dia 6 de março. Incurso no Artigo 243-F, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, a punição varia de multa de R$ 100 a R$ 100 mil, até a suspensão de um a seis jogos.