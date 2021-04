Após tratamento nos EUA, zagueiro Leo se reapresenta ao Cruzeiro

Leo se reapresentou ao Cruzeiro na tarde desta segunda-feira (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro ) Chicago, nos Estados Unidos, o zagueiro Leo, de 33 anos, retornou ao Cruzeiro. Ele se reapresentou na tarde desta segunda-feira, na Toca da Raposa II.



Pouco mais de três meses após ser liberado para um período de recuperação em, nos Estados Unidos, o zagueiro, de 33 anos, retornou ao Cruzeiro. Ele se reapresentou na tarde desta segunda-feira, na Toca da Raposa II.

O último jogo dofoi em setembro de 2020, quando o Cruzeiro acabou derrotado por 3 a 1 para o CSA, pela 10ª rodada dado Campeonato Brasileiro.Depois disso, ele chegou a ficar no banco de reservas no reencontro com o clube alagoano, dia 15 de dezembro, no Independência, pela 19ª rodada.De acordo com o, Leo passará por uma série de exames, sob coordenação do departamento médico do clube. Só depois os profissionais irão determinar as próximas etapas da recuperação do jogador.Atualmente, a zaga titular do Cruzeiro é formada por Manoel e Ramon. O primeiro, no entanto, não está à disposição do técnico Felipe Conceição para o jogo diante do Coimbra, nesta quarta-feira, às 17h30, pela 8ª rodada do CampeonatoWeverton deverá ser o escolhido para iniciar a partida no Independência.No Cruzeiro há mais de 10 anos, Leo disputou 401 jogos e marcou 22 gols. Ele é o terceiro maior zagueiro-artilheiro, abaixo de Cris (25 gols em 260 jogos) e Geraldão (30 gols em 170 jogos).O defensor conquistou oito troféus na Toca: quatro do Mineiro (2011, 2014, 2018 e 2019), dois da Copa do Brasil (2017 e 2018) e dois do Brasileiro (2013 e 2014).