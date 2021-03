Jean aciona Justiça e cobra R$ 1,2 milhão em direito de imagem do Cruzeiro

Jean ficou no Cruzeiro de março a outubro de 2020 (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro )

O volante, que defendeu ode março a outubro de 2020, cobra R$ 1.248.000 do clube napor causa de pendências relativas a direitos de imagem. O processo foi distribuído na segunda-feira (29) na 33ª Vara Cível de Belo Horizonte. A reportagem do Superesportes confirmou a informação publicada pelo portal UOL nesta terça-feira.Conforme a petição assinada pelos advogados João Henrique Cren Chiminazzo e Bento Lupércio Pereira Neto, o Cruzeiro deixou de cumprir um acordo de R$ 960 mil com oO valor seria dividido em 24 vezes de R$ 40 mil a partir de janeiro de 2021. A consequência do atraso foi a aplicação de uma multa de 30%, que elevou a quantia para mais de R$1,2 milhão (leia trecho do documento).“Na ocasião, o Executado pagaria ao Exequente o valor de R$ 960 mil, o qual seria realizado em 24 parcelas mensais e consecutivas, no valor bruto de R$ 40 mil cada, com o primeiro vencimento em 10 de janeiro de 2.021 e as demais nos mesmos dias dos meses subsequentes.Ainda consta na cláusula 2.5 do anexo “Instrumento de Resilição e Repactuação de Débitos Consensual de Instrumento Particular de Outorga de Direitos de Exploração de Imagem e Outros Conexos”, que em caso de vencimento de três parcelas consecutivas ou não, ocorreria o vencimento antecipado de todas as parcelas do instrumento e a incidência de multa de 30% do valor total.Pois bem, o Executado não pagou nenhuma parcela do título executivo, deixando de adimplir com os valores dos meses subsequentes de janeiro de 2021, fevereiro de 2021 e março de 2021, devendo o Executado pagar o valor total de R$ 960 mil acrescido de 30% de multa, totalizando o montante de R$ 1.248.000”.A defesa de Jean pediu à Justiça para que ordenasse o Cruzeiro a depositar R$1,248 milhão em juízo no prazo de três dias, sob o risco de penhora de bens, além de arcar com correção monetária, custas processuais eadvocatícios.O contrato de direitos de exploração de imagem entre Cruzeiro e Jean previa o pagamento de R$ 105 mil mensais à empresa do meio-campista, denominada JMG Assessoria Esportiva Ltda, com sede em São Paulo.O instrumento foi firmado em 1º de março de 2020 pelo ex-presidente José Dalai Rocha e pelo ex-integrante do conselho gestor, Carlos Ferreira Rocha.A administração ficou no clube até o fim de maio, dando lugar ao atual mandatário, Sérgio Santos Rodrigues. Jean disputou nove partidas pelo Cruzeiro e marcou um gol na vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo-SP, em 8 de agosto de 2020, pela primeira rodada da Série B.Apesar de ter feito boas exibições em sua curta passagem pela Toca, o volante não conseguiu ter sequência em razão de um edema ósseo no joelho esquerdo.Por causa do problema, ele estendeu o vínculo com o Palmeiras até junho de 2021 com o objetivo de se recuperar da lesão.