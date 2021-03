Marco Antônio comenta 'efeito grande' em físico e traça planos no Cruzeiro

Marco Antônio está animado com volta aos treinos e vê evolução pessoal com fortalecimento muscular (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) articulação de jogo. O jovem meia Marco Antônio está cada dia mais próximo de estar à disposição e ser utilizado pelo técnico Felipe Conceição. Mais forte para suportar a disputa no profissional e ajudar o Cruzeiro na campanha na Série B do Campeonato Brasileiro e, ainda assim, mantendo as características que o fizeram se destacar nas categorias de base, como poder de criação ede jogo. O jovem meia Marco Antônio está cada dia mais próximo de estar à disposição e ser utilizado pelo técnico Felipe Conceição.





13:03 - 27/03/2021 Jair projeta o Galo com 'vários times' utilizado em sete partidas no primeiro semestre de 2020, todas como suplente. Nos últimos meses, foi submetido a um acompanhamento multidisciplinar para aumento de massa magra e fortalecimento muscular. Ganhou cerca de 8 kg em seis meses, passando de 73 kg, em junho, para 81 kg, em dezembro. Com 1,82m de altura, está com 7% de percentual de gordura. Aos 20 anos, Marco Antônio foiem sete partidas no primeiro semestre de 2020, todas como suplente. Nos últimos meses, foi submetido a um acompanhamento multidisciplinar para aumento de massa magra e fortalecimento muscular. Ganhou cerca de 8 kg em seis meses, passando de 73 kg, em junho, para 81 kg, em dezembro. Com 1,82m de altura, está com 7% de percentual de gordura.





O meia avaliou a diferença feita pelo trabalho de preparação física desde que voltou aos treinamentos em campo e disse que se empenha para ser opção de Felipe Conceição na sequência da temporada.





“Estou treinando normalmente com o grupo depois de um longo tempo na academia fazendo os trabalhos que foram propostos para mim, em conjunto com o departamento médico e a preparação física. Pude ganhar alguns quilos de massa muscular, que já estou vendo que está fazendo um efeito muito grande no meu jogo dentro de campo. Agora estou na fase final do processo de adaptação. Estou me sentindo bem, treinando bem, à disposição do professor para quando ele achar que for o momento eu estar preparado para ajudar”, comentou.





Quando o técnico Felipe Conceição foi contratado, Marco Antônio já estava fazendo os trabalhos propostos pelo departamento médico e de preparação física do clube. O comandante celeste afirmou que está acompanhando de perto o processo de readaptação do meio-campista aos treinamentos de alta intensidade e que espera o melhor forma do jovem para acioná-lo no time.





O jogador comentou que teve uma conversa com o treinador e que já se sente bem em campo. “Depois de um longo tempo parado, ele chegou e eu ainda estava nesse processo final de transição. Ele conversou comigo, está me tratando muito bem e me ajudando a evoluir nos treinamentos. Fico muito feliz, estou me sentindo bem, treinando bem e quando ele quiser eu vou estar preparado para ajudar”, afirmou.





Marco Antônio pode usar a pausa na temporada para igualar o nível técnico dos companheiros e acertar o entrosamento com o time para buscar sua vaga nos planos de Felipe Conceição.





“Esses 10 dias estão sendo importantes para colocar algumas coisas que o professor já queria ter colocado, mas pelo pouco tempo de treinamento ele não conseguiu. Está sendo muito produtivo. Acredito que, nessa volta do futebol, nosso time vai estar muito bem preparado para os desafios que vão vir. Não vão ser fáceis, mas temos um grupo muito bom e a comissão também é muito boa e vamos nos dar bem nesses próximos jogos por vir”, projetou.





O próximo compromisso do Cruzeiro está marcado para a próxima quinta-feira, dia 1º de abril, em duelo contra o Tombense, às 16h, no Mineirão, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. O clube celeste é o quinto colocado na tabela, com sete pontos conquistados.