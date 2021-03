Jair projeta o Galo com 'vários times'

Para o meio-campista atleticano, a disputa de muitas competições vai impor rodízio natural à equipe de Cuca (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press 30/8/20)



O Atlético será um time com disputa dura em várias posições e muito revezamento de jogadores, previu nesta sexta-feira (26/3) o volante Jair. Para o jogador, não haverá uma 'formação ideal' durante a temporada com o técnico Cuca, o que não significa acomodação. “Quem está aqui tem de querer ser titular em qualquer jogo ou competição. Claro que são muitos jogadores de qualidade na minha função, mas acho que essa de time ideal não existe, porque são mais de 70 jogos ao longo do ano. O time vai rodar bastante, igual na temporada passada. É importante todos estarem preparados para quando tiver oportunidade”, afirmou.



Um dos postulantes a preencher esse meio-campo titular é o argentino Zaracho, que agradou à torcida nas três partidas em que foi titular, quando foi utilizado o chamado grupo alternativo. “Ele é um baita jogador, tem um futuro enorme no clube. É muito técnico, gosto muito do futebol dele. Acho que faltou um pouco de ritmo no começo, mas é um jogador que vai nos ajudar muito nesta temporada”, disse Jair, quando perguntado sobre o companheiro.





Na “era” Sampaoli, Jair atuou mais como primeiro volante do que como segundo. De acordo com jogador, sua função e o esquema podem variar entre as partidas. Ele explicou que Cuca vai analisar o que o jogo pede e, assim, definir se os dois volantes ficarão lado a lado ou se vai ser realizado um tripé.





Sobre as semanas iniciais de trabalho com o treinador, o meio-campista fez elogios a Cuca, mas admitiu que ainda haverá ajustes no posicionamento em campo. “É a primeira vez que tenho a oportunidade de trabalhar com Cuca e a comissão dele. Está sendo uma experiência boa. É um cara que tem uma história linda no clube. Vou procurar conversar bastante com ele para saber mais do trabalho dele, o que ele quer dos jogadores de meio”, disse Jair.





Reforços

Quando Jorge Sampaoli ainda era o treinador, as contratações de um zagueiro e um volante eram prioridade. No entanto, com a chegada de Cuca, o alvinegro está repensando a ida ao mercado da bola. Na defesa, só deve buscar um novo jogador se negociar algum atleta. No meio-campo, são nove peças para três vagas. Por isso, a tendência é o clube não trazer reforços agora, especialmente nesse setor.





“Na questão do volante, estamos hoje com nove jogadores no meio-campo, que devem disputar três posições. Isso depende da escalação do treinador”, disse o presidente Sérgio Coelho, em entrevista exclusiva ao Estado de Minas/Superesportes.





Apenas Jair e Allan são volantes de origem no elenco principal. Além deles, Zaracho, Calebe, Dylan e Nathan já fizeram a função no clube (Nacho Fernández e Hyoran jogam mais avançados). Com a grande versatilidade, o alvinegro só buscará um novo jogador para a posição se for o desejo do técnico Cuca.