Alex de 2003 x Hulk de 2021: um verdadeiro duelo de craques

O atacante Hulk impulsionou o Atlético rumo aos títulos da Copa do Brasil e do Brasileiro de 2021 (foto: DOUGLAS MAGNO/AFP)

Triplete. Tríplice Coroa. Não importa a maneira como você preferir chamar, mas só duas equipes no Brasil conseguiram ganhar, em uma mesma temporada, o Campeonato Estadual, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. E ambas são mineiras: o Cruzeiro, em 2003, e o Atlético, em 2021. Triplete. Tríplice Coroa. Não importa a maneira como você preferir chamar, mas só duas equipes no Brasil conseguiram ganhar, em uma mesma temporada, o Campeonato Estadual, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. E ambas são mineiras: o Cruzeiro, em 2003, e o Atlético, em 2021.





Em ambos, os rivais contaram com o talento de jogadores extraclasse. No caso celeste, o armador Alex foi o destaque do time, fazendo gols, dando assistências e sendo o cérebro da equipe. Já entre os alvinegros, o atacante Hulk também foi o artilheiro, além de dar passes para gols e abrir espaço para os companheiros, pois era constante preocupação para os sistemas defensivos adversários.





Alex foi o grande líder do Cruzeiro no vitorioso ano de 2003 (foto: VANDERLEI ALMEIDA/AFP - 12/6/03)



Alex esteve em 63 das 73 partidas disputadas pelo Cruzeiro em 2003 – 86,3% delas. Balançou a rede 39 vezes e contribuiu com nada menos que 39 assistências, ou seja, participou de 43,57% dos 179 gols da Raposa naquela temporada. Atrás dele estiveram os atacantes Deivid e Aristizábal, que fizeram 28 cada. Em terceiro lugar aparece o também atacante Mota, com 25.





Apesar de ter feito muitos gols, Alex não foi artilheiro de nenhuma competição em 2003. Foram nove gols no Campeonato Mineiro (o atleticano Guilherme marcou 13) e seis na Copa do Brasil, sendo que Nonato, do Bahia, foi às redes nove vezes. No Brasileiro, foram 23 gols, oito a menos que Dimba, do Goiás.





Hulk, por sua vez, atuou em 68 dos 75 jogos do Galo em 2021 – 90,6% dos compromissos. Fez 36 gols e deu 12 assistências, ou seja, participou diretamente de 35,3% de todas as vezes em que o alvinegro chegou às redes.





Com 19 gols, ele foi artilheiro do Brasileiro. E com oito, repetiu o feito na Copa do Brasil. Marcou ainda sete gols na Copa Libertadores e dois no Mineiro, no qual o Atlético começou usando um time alternativo, enquanto deu férias e/ou preparou os principais jogadores para a sequência da temporada.





Para deixar a disputa ainda mais difícil, Alex e Hulk foram eleitos os craques do Campeonato Brasileiro de 2003 e 2021, respectivamente. Marcaram golaços e brindaram os torcedores com muitos lances bonitos.





Os cruzeirenses podem dizer que Alex apresentou maior refinamento técnico e liderou o vestiário. Já os atleticanos certamente têm razão em alegar que a eficiência de Hulk é inegável, além de ter servido de exemplo para os companheiros pela carreira vitoriosa no exterior, tanto em termos de títulos quanto financeiramente.





Fica a expectativa sobre a carreira de Hulk. Ele tem contrato com o Galo até o fim de 2022, prorrogável por mais um ano se fizer 20 partidas, o que parece muito tranquilo, visto que, apesar dos 35 anos, cuida bastante da parte física. Assim, poderá ajudar o time em novas conquistas, como deseja todo atleticano.





Já Alex não durou muito na Toca da Raposa II depois de brilhar intensamente em 2003. O camisa 10 ainda comandou o time na conquista do Mineiro de 2004, sendo artilheiro da competição, com 14 gols. Porém, não conseguiu evitar a eliminação nas oitavas de final da Copa Libertadores, diante do Deportivo Cáli-COL.





Depois disso, o armador entrou em campo apenas mais uma vez pela Raposa, na vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, pelo Brasileiro. Em seguida, foi anunciado como reforço do Fenerbahçe, da Turquia, onde ficou até 2012, antes de retornar ao Coritiba, que o revelou e onde se aposentou em 2014.





Os dois craques também tiveram experiências na Seleção Brasileira, sendo que Hulk disputou a Copa do Mundo de 2018, enquanto Alex tem essa lacuna no currículo. Defendendo os clubes mineiros, o camisa 10 celeste esteve na Copa das Confederações de 2003, enquanto o camisa 7 do Galo foi chamado por Tite para os jogos contra Chile, Argentina e Peru, em setembro, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar’2022.









Rivais estão em

compasso de espera

Depois de o técnico Vanderlei Luxemburgo usar as redes sociais para reclamar da “exposição desnecessária” por parte dos novos comandantes do Cruzeiro por não ter o futuro definido, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, jogou no colo dos novos gestores do futebol do clube celeste a definição. Segundo ele, cabe ao craque Ronaldo, que comprou 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol, decidir quem vai comandar o time em 2022.





Isso também vale para os nove jogadores já contratados pelo clube: o goleiro Jaílson (ex-Palmeiras); o lateral-direito Pará (ex-Santos);os zagueiros Maicon (ex-Al-Nassr-SAU) e Sidnei (ex-Betis-ESP); os meio-campistas Filipe Machado (ex-Grêmio), Pedro Castro (ex-Botafogo), Fernando Neto (ex-Vitória) e João Paulo (ex-Atlético-GO); e o atacante Edu (ex-Brusque).





“Mais uma vez são decisões que não sou eu quem toma. Quem decide é o Ronaldo. Mas, pelo que falamos, a princípio, algumas das contratações ele sabia e no final estava até informado. Outras a gente teve de fazer pela dinamicidade do mercado e acho que foram bem recebidas. Mas geralmente vai de acordo com o critério dele agora. Todos temos contratos assinados que estão sob a supervisão dele e da equipe dele agora”, afirmou Rodrigues, em entrevista à TV Máfia Azul.





Já o Atlético foi o melhor time do Brasil de 2021, pois campeão do Mineiro, Copa do Brasil e da Copa Libertadores, mas isso não significa que está satisfeito. Afinal, mais difícil que chegar ao topo é se manter lá. E para isso será necessário não só manter a chama acesa, mas também reforçar a equipe, que certamente está monitorada pelos adversários.





Um dos nomes comentados no momento é o do meia Douglas Costa, que está emprestado pela Juventus-ITA ao Grêmio. Outro é Enderson, volante revelado pelo Cruzeiro e com passagem pelo Corinthians e que atualmente está no Fortaleza.





Se algum deles for contratado, ou os dois, há chances de o Galo vender algum dos seus principais jogadores.





O presidente Sérgio Coelho já disse que o clube precisa negociar algum dos destaques para fechar a contabilidade em 2021, sendo que os principais ativos são o lateral-esquerdo Guilherme Arana, o volante Allan e o atacante venezuelano Savarino.





Qualquer decisão, porém, só será tomada após o fim do ano, pois o diretor de Futebol, Rodrigo Caetano, está em férias.