Dívida do Corinthians faz América perder Janderson para time da Série B

Janderson, atacante que pertence ao Corinthians e está acertado com o Grêmio, de acordo com Salum, dirigente do América (foto: Atlético-GO/Divulgação) Sem ter efetivado a contratação de nenhum jogador para a próxima temporada, o América esteve perto de acertar com um dos destaques ofensivos do Brasileirão de 2021. De acordo com Marcus Salum, atual coordenador de futebol clube-empresa do Coelho, a equipe alviverde perdeu para o Grêmio a disputa pelo atacante Janderson, que pertence ao Corinthians.









"O Janderson já foi para o Grêmio. Nós nos interessamos, mas o Grêmio tinha um crédito para receber do Corinthians referente ao Luan. Os dois clubes acabaram compondo, neste débito, parte do passe do Janderson. Foi uma pena, porque nós chegamos a fazer uma proposta. Até acertamos com o empresário do jogador, e praticamente tínhamos fechado, mas não conseguimos resolver o assunto com o Corinthians", revelou o dirigente ao Superesportes.





Apesar da confirmação de Salum que Janderson já é jogador do Grêmio, a equipe gaúcha ainda não anunciou a contratação do atleta. O coordenador americano ressaltou tamanho desejo de ter fechado com atleta.





"Eles queriam vender, e nós fizemos proposta para comprar parte do passe, mas como havia esse valor em aberto entre Corinthians e Grêmio, foi de conveniência os clubes se acertarem. Essa era uma contratação que eu gostaria de ter feito, mas não consegui", completou o dirigente.





Janderson chegaria ao América para exercer função semelhante à que Ademir fez nas últimas duas temporadas. Atacante de beirada, o atleta revelado pelo Corinthians tem como principais qualidades o drible e a velocidade.





Emprestado para o Atlético-GO em 2021, Janderson terminou a Série A como o principal jogador ofensivo do Dragão. O extremo fez 34 jogos, marcou três gols e deu uma assistência na competição.





Confira os principais números de Janderson pelo Atlético-GO no Brasileirão:

Jogos: 34 (25 como titular)

Gols: 3

Assistências: 1

Grandes chances criadas: 3

Finalizações p/ jogo: 1.3

Dribles bem sucedidos: 1.6 (40%)

Nota média SofaScore: 6.70

*Dados coletados no SofaScore





Reformulação





O América tem interesse no atacante Mikael, de 22 anos, que pertence ao Sport. Até o momento, a equipe alviverde não anunciou a chegada de nenhum novo atleta.





Em contrapartida à falta de contratações, o Coelho já acertou a permanência de jogadores importantes. Até o momento, tiveram vínculos estendidos o goleiro Matheus Cavichioli, o lateral-esquerdo Marlon, o lateral-direito Patric, o volante Juninho e os atacantes Felipe Azevedo e Berrío.





O Coelho confirmou as saídas do lateral-direito Diego Ferreira, dos zagueiros Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Anderson, dos laterais-esquerdos Alan Ruschel e Lucas Luan, do volante Ramon e Sabino, dos meia-atacantes Marcelo Toscano, Geovane, Bruno Nazário e Isaque, e dos atacantes Ribamar, Chrigor, Luiz Fernando e Ademir.