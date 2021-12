Cruzeiro avança por acordo com executivo Alexandre Pássaro, ex-Vasco

Alexandre Pássaro está próximo de ser confirmado como sucessor de Mattos no Cruzeiro (foto: foto: Rafael Ribeiro/Vasco )





O Cruzeiro terá nos próximos dias uma definição sobre o sucessor de Alexandre Mattos no cargo de diretor de futebol. O estafe de Ronaldo, novo sócio majoritário da SAF do clube, está perto de um acordo com Alexandre Pássaro, de apenas 31 anos, que foi advogado e gerente de futebol do São Paulo, entre 2017 e 2020, e diretor executivo do Vasco entre janeiro e novembro deste ano.









As conversas com Pássaro são lideradas por Paulo André, diretor de estratégia esportiva do Valladolid e um dos responsáveis pela transição na gestão do Cruzeiro. Tudo indica que Paulo será o comandante do futebol dos dois clubes de Ronaldo e terá os executivos como seus subordinados.





O trabalho mais recente de Pássaro foi no Vasco, onde foi o sucessor de André Mazzuco. Ele assumiu o comando do futebol cruz-maltino em 1º de janeiro e decidiu, em fevereiro, não renovar o contrato do técnico Vanderlei Luxemburgo após o rebaixamento para a Série B.





Se for confirmado pelo Cruzeiro, Pássaro terá que tomar nova decisão sobre o futuro de Vanderlei Luxemburgo, que chegou a renovar o seu vínculo com a antiga gestão celeste até o fim de 2022. O treinador tem continuidade incerta desde a compra de 90% das ações da SAF por Ronaldo, em 18 de dezembro.





Pássaro não teve êxito no projeto de reconduzir o Vasco à Série A do Brasileiro. O clube carioca terminou a Série B na 10ª colocação, com 49 pontos, um a mais que o Cruzeiro, o 14º. Em suas entrevistas, o executivo defende práticas modernas no futebol. Apesar disso, a gestão na Colina foi marcada por trocas sucessivas de treinadores. Depois de Luxemburgo, Marcelo Cabo, Lisca e Fernando Diniz estiveram no cargo.





Cabo foi o que mais dirigiu o Vasco em 2021, com 29 jogos. Lisca deixou o cargo após 12 partidas e algumas críticas à diretoria pela demora na busca por reforços. Fernando Diniz também ficou na função em 12 apresentações.





Alexandre Pássaro e Fernando Diniz, que já haviam trabalhado juntos também no São Paulo, foram demitidos pelo Vasco em 11 de novembro.





Natural de Sorocaba-SP, Pássaro se formou em direito pela PUC-SP. Mestre em Contratos, ele começou a carreira no futebol na empresa C2b Sports, que fazia a gestão do Rio Claro FC, até chegar à Traffic Sports, em 2012 e, posteriormente, assumir a vice-presidência do Desportivo Brasil, clube formador de atletas, antes de chegar ao São Paulo em 2015.





No Tricolor, Pássaro trabalhou como advogado do departamento de futebol entre 2015 e 2017. Em seguida, foi gerente de futebol até dezembro de 2020. Ao lado de Raí, então diretor de futebol, Alexandre participou das contratações de Daniel Alves, Hernanes, Bruno Alves, Tiago Volpi e Juanfran. Também atuou nas vendas de David Neres, Antony, Luiz Araújo e Lucas Pratto.





Alexandre Pássaro concluiu cursos como 'The International Coaching License', da The Football Association, na Inglaterra, em 2014; 'Gestão de Futebol', na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em 2015, e 'The Business of Entertainment, Media and Sports', na Harvard Business School, em 2019. Em seu perfil no Linkedin constam ainda dois diplomas em 2021: "Licença A" de treinadores da CBF e "Club Management Program", da European Clubs Association (ECA).