Atlético espera receita recorde com bilheteria em ano de adeus ao Mineirão

Atlético projeta arrecadar R$ 53 milhões com bilheteria na temporada 2022 (foto: Pedro Souza/Atlético) Na última temporada antes da inauguração da Arena MRV, o Atlético espera ter receita recorde com bilheteria no Mineirão. A projeção da diretoria alvinegra é que a arrecadação seja de R$ 53 milhões em 35 jogos em casa em 2022 - valor jamais alcançado na história do clube.









"A estimativa foi realizada considerando o histórico do clube nos últimos anos e um racional que compreende agrupar as partidas que serão realizadas em categorias (tiers) conforme a importância e atratividade de público", lê-se.





Para alcançar a meta, o clube se baseia em duas premissas. A primeira é que 100% da capacidade do estádio esteja à disposição dos torcedores (percentual atualmente em vigor neste momento da pandemia de COVID-19); a segunda define o Mineirão como a casa do time nos 35 jogos (número variável) como mandante na temporada.





O Atlético mandará pelo menos 28 partidas em 2022: cinco da etapa classificatória do Campeonato Mineiro, 19 do Brasileiro, uma da Copa do Brasil e três da fase de grupos da Copa Libertadores. A expectativa, porém, é que o número cresça a medida que o time avançar nas competições.





Recorde





Em 2021, o Atlético conseguiu uma receita líquida de quase R$ 35 milhões com bilheteria. Em mais da metade do ano, porém, o clube não contou com a presença da torcida no estádio em função das medidas de combate ao coronavírus. A reabertura parcial do Mineirão ao público ocorreu em 18 de agosto, na vitória por 3 a 0 sobre o River Plate, pelas quartas de final da Libertadores.





Os quase R$ 35 milhões da temporada recém-encerrada são um recorde do clube nos últimos anos, segundo o portal da transparência atleticana, que expõe números a partir de 2011. Em 2013, também foram mais de R$ 34 milhões.





A partir de 2023, o Atlético terá de modificar as projeções sobre bilheteria. Afinal, a Arena MRV será inaugurada em março e ocupará o lugar do Mineirão como a casa alvinegra.