Sede de empresa acionista do Cruzeiro fica em área nobre de Madri; veja!

Tara Sports, empresa de Ronaldo que comprou 90% das ações da SAF do Cruzeiro, fica neste prédio em Madri (foto: Reprodução) A Tara Sports 2018 Sociedad Limitada, empresa com a qual Ronaldo fechou as operações de compra do Real Valladolid, em 2018, e de 90% das ações da SAF do Cruzeiro, em 18 de dezembro, fica sediada em uma das regiões mais valorizadas de Madri. O edifício localizado na Plaza de la Lealtad, número 3, foi construído em 1890, fica no bairro Jerónimos, bem perto de pontos turísticos da capital espanhola como o Parque do Retiro e os museus do Prado e Reina Sofia. O estádio Santiago Bernabéu, do Real Madrid, fica a apenas 4,6 km de distância.









A empresa de Ronaldo fica no quinto andar, o mesmo do escritório de advocacia Senn, Ferrero, Asociados Sports & Entertainment, responsável pela área jurídica do Real Valladolid, como consta no site do clube.





Julio Senn e Javier Ferrero, os proprietários do escritório vizinho à Tara Sports, são especializados em auditoria, direito desportivo e operações de compra e venda de entidades. Ambos passaram pela diretoria e pela área jurídica do Real Madrid antes de Ronaldo defender o clube, entre 2002 e 2007.





Em 1999, Senn chegou a ocupar o cargo de diretor geral do Real e executou o projeto de reorganização e modernização do clube madridista. No mesmo ano, Ferrero prestou assessoria jurídica aos merengues.





Embora a Tara Sports tenha o endereço idêntico ao do escritório de Julio Senn e Javier Ferrero, os advogados não têm participação acionária na empresa do Fenômeno. Ronaldo é o único dono.





Foi por meio da empresa aberta em 11 de maio de 2018, com capital social de 21,15 milhões de euros, que Ronaldo se tornou sócio majoritário do Real Valladolid em setembro daquele mesmo ano. Ele possui atualmente 82% das ações da SAD (Sociedade Anónima Deportiva).





Em 18 de dezembro passado, o Fenômeno surpreendeu novamente o mercado ao anunciar, por meio da Tara Sports, a compra de 90% das ações da SAF do Cruzeiro em troca de um investimento de R$ 400 milhões nos próximos anos. Ele ainda será responsável por equacionar a dívida cruzeirense estimada em R$ 1 bilhão.