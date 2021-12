Cruzeiro, e-Sports, streaming e produtora: veja apostas recentes de Ronaldo

Ronaldo virou streamer no canal Ronaldo TV, da Twitch (foto: Reprodução Ronaldo TV/Twitch ) Fenômeno nos tempos de jogador, Ronaldo Luís Nazário de Lima, de 45 anos, tornou-se também um empresário de sucesso desde que deixou os campos de futebol, em 2011, com a camisa do Corinthians. A prova é que no fim de 2012 já aparecia na capa da revista de finanças Forbes, em sua edição brasileira, como um dos empresários mais promissores do país. A compra de 90% das ações da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Cruzeiro, anunciada em 18 de dezembro, foi sua investida mais ousada e representa para a torcida celeste uma esperança de dias melhores.









Não bastasse ser sócio majoritário do Cruzeiro (90%) e do Real Valladolid (82%) por meio de sua empresa espanhola Tara Sports Sociedad Limitada, fundada em 11 de maio de 2018, em Madri, com capital social de 21,15 milhões de euros, Ronaldo tem outras empresas em ascensão e entrou de cabeça recentemente em projetos na internet. Em novembro passado, por exemplo, realizou o evento on-line Futebol Experience com ícones da indústria do esporte e criou o canal Ronaldo TV na Twitch, onde se tornou streamer de games, algo que criticava anos atrás.





"Pra mim, mudar de ideia é muito questão de sabedoria. Eu lembro, alguns anos atrás, de eu olhar meu filhos Alex e Ronald assistindo a vídeos, vendo alguém jogando do outro lado da tela, e eu falava: 'Cara, tá assistindo alguém jogar o jogo que você gosta? Tu é louco?' Hoje, tô eu lá. É sabedoria mudar de opinião, evoluir. E eu assisto horas. Assisto mais live (de game) do que futebol, e é tipo o dobro", disse Ronaldo recentemente no Flow Podcast.





No comando do Cruzeiro, o astro certamente investirá no segmento de games, uma vez que os direitos de e-Sports serão explorados pela SAF celeste. Na Espanha, o Real Valladolid foi o primeiro campeão da LaLiga no game FIFA.





Ronaldo foi recentemente definido por sua esposa Celina Locks na Forbes como visionário nos negócios. "Ronaldo é um gênio. Não é à toa que o chamam de 'fenômeno'. Ele enxerga o mundo dos negócios como ninguém, entende toda a engrenagem. Está à vontade nesse mundo e tudo em que ele investe dá certo. Por exemplo, ele conhece extremamente bem o setor de games".





Veja, a seguir, negócios e as apostas recentes de Ronaldo:





Cruzeiro SAF





Em 18 de dezembro, Ronaldo surpreendeu o mundo ao se tornar sócio majoritário do Cruzeiro, com 90% das ações da SAF, em contrapartida a R$ 400 milhões de investimentos nos próximos anos. No pacote, o astro ainda ficará responsável pela redução da dívida global do clube na ordem de R$1 bilhão. A operação foi fechada pela empresa espanhola do Fenômeno, a Tara Sports, criada em maio de 2018.





Ronaldo TV





Em 25 de novembro, Ronaldo criou o canal Ronaldo TV na Twitch, streaming de vídeos de games. Por lá, faz lives de Call of Duty ao lado de feras como Gaules e ninexT.





No mesmo canal, Ronaldo exibe eventos de sua ONG, a Fundação Fenômenos.





O empresário explicou seu interesse pelo streaming. "Durante essa pandemia, assistindo a esses caras jogando, Nino (ninexT), Gaules, fiz lives e sentia muito a necessidade de me aproximar mais do público de alguma maneira. Gosto de jogar, ali tem uma comunidade grande pra caramba e idealizei isso para estar próximo da galera. É uma outra pegada, é realmente um legado, fazer uma parada maneira, crescer. Se der dinheiro, maneiro. Eu já fiz uma estrutura em que a gente vai pagar a conta e o que sobrar a gente vai para fazer projetos com a Fundação Fenômenos, que a gente tem há 11 anos. É um trabalho bacana, entrando nas comunidades, descobrindo os fenômenos", disse Ronaldo recentemente no Flow Podcast.





Futebol Experience





No início de novembro, Ronaldo realizou a primeira edição do evento on-line, gratuito, e reuniu ícones da indústria do esporte e personalidades do futebol. A intenção é que o evento seja anual.





Oddz Network





Ao lado dos sócios Eduardo Baraldi, Otávio Pereira e Gabriel Lima, Ronaldo criou em fevereiro de 2021 a Oddz Network. A holding tem foco em novos negócios em tecnologia, big data, games, e-sports, gestão e experiências esportivas, produção de conteúdo audiovisual e novos formatos de entretenimento.





Gabriel Lima é também diretor de Desenvolvimento de Negócios do Real Valladolid da Espanha e integra o comitê de transição do Cruzeiro.





Octagon Brasil





Em dezembro de 2016, Ronaldo assumiu o controle acionário da Octagon Brasil, agência de marketing esportivo, eventos e entretenimento.





A empresa tem como CEO Eduardo Baraldi, fundador e sócio de Ronaldo na Oddz Network.





Tara Sports





Ronaldo fundou a Tara Sports 2018 Sociedad Limitada em 11 de maio de 2018 com capital social de 21.157.500,00 euros. Foi por meio dessa empresa que ele se tornou sócio majoritário do Real Valladolid em 3 de setembro do mesmo ano. Hoje, ele detém 82% das ações do clube, rebaixado à Segunda Divisão na Espanha após três anos na elite.





Foi também por meio da Tara Sports que Ronaldo fechou a operação de compra de 90% da SAF do Cruzeiro. O endereço da nova dona do clube celeste está bem longe do Barro Preto: Plaza Lealtad, número 3, 5º andar, em Madri.





De acordo com o Rol Único de Contribuyentes (RUC), equivalente na Espanha ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) no Brasil, a Tara Sports desempenha "consultoria e assessoramento de atividades relacionadas ao mundo artístico e do esporte, a pessoas físicas ou jurídicas, de gestão e exploração de direitos de imagem, voz, autoria, interpretação, publicitários e em geral". A empresa também atua como "consultora em direção e gestão empresarial".





R9 Gestão Patrimonial e Financeira





Assim como a Tara, Ronaldo fundou em 2018 a R9 Gestão, start up de gestão patrimonial e financeira focada em jogadores e atletas de alto rendimento.





Neste negócio, ele é sócio de Viviane Leal (foto abaixo), que atua como CEO, e do atacante Gabriel Jesus, da Seleção Brasileira e do Manchester City.





Beyond Filmes





Em 2017, Ronaldo se tornou sócio do ator Bruno de Luca na Beyond Filmes Ltda. A produtora realizou, por exemplo, a série documental "Além das 9", que narra a vida do Fenômeno. Faz também parte dessa sociedade Viviane Leal, CEO da R9 Gestão.





RDNL Participações Ltda





Ronaldo ainda é sócio de Viviane Leal, CEO da R9 Gestão, na RDNL Participações Ltda. Sônia de Lima, mãe do Fenômeno, compõe essa sociedade. A empresa é qualificada como holding de instituições não-financeiras e tem sede na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.