América entrará a temporada de 2022 sem três zagueiros

Ricardo Silva é o terceiro defensor a deixar o grupo neste fim de ano, o que exigirá que a diretoria vá atrás de jogadores para o setor (foto: Estevão Germano/América)

Após as saídas de Eduardo Bauermann e Anderson, o América confirmou que mais um zagueiro deixou o Lanna Drumond. Marcus Salum, atual coordenador de futebol clube-empresa do Coelho, afirmou ao Superesportes que Ricardo Silva não ficará na equipe alviverde para a próxima temporada. "Ricardo não fica no América, não. Ele aceitou uma proposta para sair do Brasil", contou o dirigente americano.





Salum revelou à reportagem que o provável destino do jogador de 29 anos é o futebol sul-coreano. Com a saída de três zagueiros, o América tenta no mercado as reposições para o sistema defensivo do Coelho.





Ricardo Silva foi importante na campanha da equipe alviverde da Série A, que resultou na classificação inédita à Copa Libertadores de 2022. O zagueiro foi contratado pelo Coelho no início deste ano, quando Lisca treinava o time, mas só garantiu vaga como titular com a chegada de Vágner Mancini, no meio da temporada. Com a queda de rendimento do zagueiro Anderson, acabou se estabelecendo na defesa, fazendo dupla com Bauermann.





Desde o clássico contra o Atlético, pela 11ª rodada do Brasileiro, Ricardo Silva ficou de fora de apenas um jogo no campeonato, quando esteve suspenso. No total, o defensor esteve em campo em 29 confrontos da Série A. Foi a segunda passagem dele pelo clube – em 2019, Ricardo Silva fez grande Série B, terminando como um dos artilheiros do time na competição, com 5 gols.





Contratos Para acalmar os americanos mais apreensivos, Marcus Salum listou os alvos mais urgentes da busca alviverde no mercado, “poluído com valores altíssimos”. Além dos zagueiros, o América vai iniciar a próxima temporada sem o atacante Ademir, que vai para o Atlético.





“Tivemos algumas perdas, a maioria das dispensas todo mundo já esperava. Perdemos os três zagueiros, esse é um dos focos que estamos trazendo. Temos alguns jogadores com quem estamos negociando e tão logo fechemos algo vamos anunciar. É o trabalho que está mais adiantado e temos que repor o time imediatamente”, contou Salum em entrevista ao canal Decadentes, no YouTube.





O dirigente ainda disse que, apesar da dificuldade nas negociações pela pedida alta, as conversas para uma renovação do atacante argentino Mauro Zárate prosseguem. “Do meio pra frente vamos, imediatamente, trazer um centroavante e um jogador de velocidade. Queremos dar ênfase ao Cauê, ao Carlos Alberto e ao Gustavinho no Mineiro. Por isso não vou inchar o grupo agora. O time da Libertadores temos que ter montado. Estão faltando, no time principal, se o Zárate ficar, dois atacantes e dois zagueiros. Essa é nossa prioridade”, definiu.





Ele revelou estar atrás de um lateral-direito jovem para ser reserva de Patric e destacou que existe a possibilidade de o América buscar reforços em outros países sul-americanos: “O mercado brasileiro está muito poluído, como sempre, com valores altíssimos. Esses nomes com os quais a torcida sonha, à grande maioria nós já fizemos propostas, mas não tivemos sucesso, pois os números são astronômicos. Zagueiros estamos bem adiantados para a reposição. Estamos olhando (o mercado sul-americano). Tem muitos jogadores de nacionalidade não brasileira, é um mercado mais acessível”.





Com o mercado agitado, o América tenta a contratação do centroavante Mikael, destaque do Sport na temporada. Nome pretendido, Janderson, que pertence ao Corinthians, fechou com o Grêmio. Salum ainda revelou que fez convite para o retorno do meio-campista Moisés – a chance é baixa, já que o chinês Shandong quer renovar o vínculo com ele. Já acertaram a permanência o goleiro Matheus Cavichioli, o lateral-direito Patric, o lateral-esquerdo Marlon, o volante Juninho e os atacantes Felipe Azevedo e Berrío.