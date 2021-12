Mineirão divulga consumo de cerveja em jogos de Atlético e Cruzeiro; veja

Mineirão divulgou média de consumo de cerveja, tropeiro, refrigerante e água em jogos com mais de 55 mil pessoas (foto: Divulgação/Mineirão) O comportamento da torcida, na maioria das vezes, é um retrato da atuação ou do momento do time em campo. Parece clichê, mas números que quase nunca são observados e que não têm nenhuma influência no que acontece no gramado podem explicar melhor tal observação. Nos jogos de maiores públicos de Atlético e Cruzeiro em 2021, você sabe quantas cervejas foram consumidas no estádio? As compras dos torcedores de Galo e Raposa ficaram abaixo ou acima da média contabilizada pela administração do Gigante da Pampulha? Confira a seguir.









Nesse dia, a torcida alvinegra comprou um total de 113.731 cervejas, além de 9.146 unidades de tropeiro. A euforia pelo título e o horário da partida certamente influenciaram no consumo elevado.





A partida em que o Cruzeiro colocou mais público no estádio foi no último compromisso do clube no ano, contra o Náutico, na quinta-feira, 25 de novembro, às 20h, pela 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O empate em 0 a 0 contra o Timbu refletiu mais a campanha celeste na temporada que o comparecimento dos 60.700 cruzeirenses no estádio.





Naquela noite, a torcida celeste comprou 58.948 cervejas, além de 5.880 unidades de tropeiro nos bares do Mineirão.





Média em jogos com mais de 55 mil pessoas





A administração do estádio também divulgou um balanço específico, detalhando a média de quantas unidades de cerveja, tropeiro, refrigerante e água foram vendidas nas partidas com público superior a 55 mil pessoas nesta temporada.





Os bares do Mineirão comercializaram 85.050 cervejas em média para cada jogo com mais de 55 mil torcedores presentes. Nessas ocasiões, o público ainda consumiu uma média de 6.863 tropeiros, 13.798 refrigerantes e 17.167 unidades de água.