Dedé diz que Cruzeiro de 2013 seria único capaz de vencer Flamengo de 2019

Dedé comemorando título do Campeonato Brasileiro de 2013, pelo Cruzeiro (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A. Press) O zagueiro Dedé afirmou que o Cruzeiro de 2013/2014 era a única equipe que bateria de frente com o Flamengo de 2019. O defensor, em entrevista para o canal Charla Podcast, no Youtube, ainda comparou jogador por jogador para provar o equilíbrio entre as equipes.









"Se você colocar Rafinha e Ceará; eu e Rodrigo Caio; Bruno Rodrigo e Pablo Marí; Egídio e Felipe Luís... Aí vai ter um empate: Everton Ribeiro com Everton Ribeiro (risos). Fábio e Diego Alves... Borges e Gabigol é bom também. São dois momentos. Dagoberto ou Bigode com Bruno Henrique. Arrascaeta com Goulart. Elencão", comparou o defensor.

Em 2013 e 2014, o Cruzeiro conquistou o bicampeonato brasileiro, além de ter faturado um mineiro. Já o Flamengo de 2019 venceu a Copa Libertadores, o campeonato nacional e o carioca.





O Rubro Negro Carioca foi a única equipe a alcançar a marca dos 90 pontos no Brasileirão - considerando as competições desde 2006, tendo 20 clubes em disputa. A Raposa alcançou a marca de 76 e 80 pontos, em 2013 e 2014, respectivamente.





Confira as escalações mais frequentes do Cruzeiro de 2013 e do Flamengo de 2019:





Cruzeiro





Titulares: Fábio; Ceará, Dedé, Bruno Rodrigo e Egídio; Lucas SIlva, Nilton, Éverton RIbeiro e Ricardo Goulart; Willian e Borges.





Suplentes: Rafael; Mayke, Paulão, Léo, Everton; Leandro Guerreiro, Souza, Júlio Batista, Alisson; Luan e Dagoberto.





Técnico: Marcelo Oliveira

Flamengo





Titulares: Diego Alves; Rafinha, Pablo Marí, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Éverton RIbeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.





Suplentes: César; Rodinei, Thuler, Rhodolfo, Renê; Píres da Mota, Pepê, Diego, Reinier; Vitinho e Lincoln.





Técnico: Jorge Jesus