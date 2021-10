Atlético: Cuca elogia 'liderança' de Réver e 'um contra um' de Keno

Réver e Keno, dois dos destaques do Atlético na goleada por 4 a 0 sobre o Fortaleza (foto: Montagem com imagens de Divulgação/Atlético e Ramon Lisboa/EM/D.A Press ) O técnico Cuca fez dois 'elogios individuais' após a goleada por 4 a 0 do Atlético sobre o Fortaleza nesta quarta-feira (20), no Mineirão, em Belo Horizonte, em partida de ida das semifinais da Copa do Brasil. Em entrevista coletiva concedida após o apito final, o treinador destacou a 'liderança' do zagueiro Réver e a capacidade do atacante Keno em situações de 'um contra um'.









"O Réver é um jogador super experiente, super importante. É uma liderança muito grande que a gente tem no elenco. Então, a gente fica sempre muito bem servido com ele. Lógico que se tem que tomar os cuidados também. Não é para treinar todo dia na intensidade de um menino de 20 anos, não é para jogar todo jogo (domingo e quarta). Quem é que aguenta? Então, ele é muito importante para nós e a gente tem sabido utilizá-lo da maneira mais correta. Até hoje ele teve um problema lombar, por isso, acabou saindo. Tomara que, para domingo, já esteja em condições", afirmou.





Críticas e performance decisiva





Em sequência, Cuca destacou a atuação de Keno - decisivo diante do Fortaleza. O atacante contribuiu com uma assistência e uma 'pré-assistência' nos gols de Réver e Hulk, respectivamente. Na avaliação do treinador alvinegro, o atleta pode desequilibrar uma partida a qualquer momento.





"O Keno é um jogador que tem sido bastante criticado, mas a gente sabe do potencial dele. A qualquer momento, ele pode desequilibrar uma partida. É um jogador de um contra um melhor que a gente tem - ou um dos melhores que a gente tem. Hoje, ele fez uma grande partida. Participou muito bem dos lances principais, ou quase todos que a nossa equipe criou", analisou.





O próximo compromisso do Atlético será novamente no Mineirão, mas, desta vez, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Às 16h do domingo (24), o Galo receberá o Cuiabá em partida válida pela 28ª rodada. Líder, com 56 pontos, o time mineiro quer ampliar a vantagem para o vice Flamengo, que tem 46.