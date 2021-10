Barça vence a primeira. Bayern e Juve com 100%

Piqué marcou o gol que deu a primeira vitória ao Barcelona no Grupo E (foto: Joseph Lago/AFP )

Após duas rodadas, o Barcelona finalmente conquistou a primeira vitória nesta edição da Liga dos Campeões ao derrotar o ucraniano Dínamo de Kiev por 1 a 0, ontem, pela 3ª rodada do Grupo E. O Bayern (ALE), líder da chave com 100% de aproveitamento, goleou o vice-líder Benfica (POR), com 4 pontos, por 4 a 0, em Portugal. O time catalão ocupa a terceira posição (3).

Outros destaques da rodada foram a vitória do Manchester United, de virada, sobre a Atalanta, e o triunfo da Juventus sobre o Zenit, com gol no final da partida.

No jogo disputado no Camp Nou, o gol da equipe espanhola foi marcado por Gerard Piqué, aos 36min, garantindo assim os primeiros três pontos do Barça. O time catalão entrou em campo sem direito a falhar, pois já acumulava duas derrotas (ambas por 3 a 0 para o Bayern e o Benfica) e um novo revés complicaria a situação da equipe na competição continental.

Pressionado pela busca do resultado positivo, o Barcelona se lançou ao ataque desde o primeiro minuto. Apesar de não jogar bem, os anfitriões mantiveram o Dínamo acuado em seu campo de defesa. E o gol veio nos minutos finais do primeiro tempo, após cobrança de escanteio, quando Jordi Alba pegou o rebote da zaga e jogou na área ucraniana para o zagueiro Piqué finalizar de primeira.

Após o intervalo, o time visitante tentou sair para o ataque, mas não conseguiu superar a defesa adversária. Além da conquista dos três pontos, esta partida também marcou a estreia do argentino Sergio Agüero, que substituiu o holandês Depay, com a camisa do Barça na Liga dos Campeões.

Na próxima rodada do torneio europeu, em 2 de novembro, o Barcelona vai à Ucrânia enfrentar o Dínamo e o Bayern receberá em Munique o Benfica.

Grupo F O Manchester United (ING) começou perdendo por 2 a 0 para a Atalanta (ITA), mas conseguiu a virada com gol de Cristiano Ronaldo e venceu o jogo por 3 a 2. Na outra partida, o Villarreal (ESP) goleou o Young Boys (SUI) por 4 a 1. Com os resultados, o time inglês lidera com 6 pontos, seguido por espanhóis e italianos, com 4, e, em último, a equipe suíça, com 3.

Grupo G O Salzburg (AUS) bateu o Wolfsburg (ALE) por 3 a 1 e é o líder da chave, com 7 pontos. Sevilla (ESP) e Lille (FRA) ficaram no empate sem gols. A equipe espanhola é a segunda colocada, com 3 pontos, seguida pelos franceses, com 2. Os alemães estão na lanterna também com 2 pontos, mas perdem no saldo de gols.

Grupo H Com um gol aos 41min do segundo tempo, a Juventus (ITA) bateu o Zenit (RUS) por 1 a 0 e manteve os 100% na chave. Já o Chelsea (ING) não teve problemas e goleou o Malmo (SUE) por 4 a 0, assegurando a segunda colocação com 6 pontos. A equipe russa está em terceiro, com 3, e os suecos ainda não pontuaram.