América empata com o Boa Esporte, mas mantém liderança

Depois de um resultado excelente na Copa do Brasil, garantindo vaga na terceira fase da competição, o América desperdiçou boa chance de manter vantagem na liderança do Campeonato Mineiro. Ao ficar no 1 a 1 com o Boa, ontem, no Independência, o Coelho permitiu a Tombense e Caldense se aproximar perigosamente, ficando apenas a um ponto de distância.



Mas não há nem tempo para lamentação, pois, hoje a delegação americana já viaja para o interior paulista, onde enfrentará a Ferroviária, quarta-feira, em Araraquara, no jogo de ida da terceira fase do mata-mata nacional. Pelo Estadual, o próximo compromisso será contra o Patrocinense, domingo, às 16h, em Patrocínio.



“É um resultado que a gente não esperava, mas tem de manter a cabeça boa, o futebol está encaixado e temos de continuar assim”, afirma o atacante Ademir, umas das principais peças do esquema americano no momento. “Agora é descansar para fazer um bom jogo em Araraquara. Queremos continuar nessa crescente”.



Para o técnico Lisca, o resultado acabou sendo justo. “Estamos um pouco triste em não dar às americanas a vitória de presente no Dia Internacional da Mulher. O time sentiu um pouco o deslocamento até Ponta Grossa, o jogo contra o Operário. E temos de valorizar também o Boa, que vinha de dois empates com Atlético e Cruzeiro, jogando bem. É um time chato, organizado, que se postou bem. Em contrapartida, não estávamos em uma tarde boa. Tivemos volume, posse, mas não entramos na última linha deles, erramos muito, jogamos abaixo do que estamos acostumados. No segundo tempo, perdemos o Zé Ricardo com 7min, expulso, mesmo assim fizemos o gol. Controlamos a partida, mas perdemos uma bola, o rapaz teve qualidade de ir à linha de fundo e cruzar para o empate. Depois, para nossa sorte, eles também perderam um jogador, só que por lesão, e aí o jogo voltou um pouco mais para nós. De qualquer forma, vamos valorizar o ponto, pois quando você não joga bem, normalmente perde. Não era o que queríamos, mas dos males o menor”, argumenta o treinador americano.



Realmente, o América não apresentou o bom futebol de outras jornadas deste ano. A equipe dominou as ações e criou quase todas as principais jogadas do primeiro tempo. A primeira vez que acertou o alvo aos 22min, em bom chute de Felipe Augusto, bem defendido por Renan Rocha. Cinco minutos mais tarde, Rodolfo subiu bem e completou de cabeça escanteio da direita, mas para fora.



Já a melhor chance do jogo foi aos 46min, depois de o Coelho roubar bola na intermediária. Felipe Augusto, porém, finalizou mal e Renan Rocha defendeu com o pé. O único lance de perigo do Boa foi um escanteio aos 44min, assim mesmo porque o goleiro Jori saiu mal. Wesley, porém, cabeceou mal, sem perigo.

GOLS

A tranquilidade americana foi abalada logo aos 7min da etapa final, quando Zé Ricardo derrubou Jefferson, que ia em direção à área, recendo o segundo cartão amarelo e sendo expulso. Mas se não fez com 11, abriu o marcador quando ficou com 10 jogadores. Aos 13min, Felipe Augusto recebeu de Sávio na entrada da área e bateu cruzado, vencendo Renan Rocha.



Aos 17min, Felipe Augusto cruzou da esquerda e Ademir, livre na pequena área, não conseguiu completar de cabeça. Como quem não faz leva, o América sofreu o empate aos 23min, quando Chiquinho desarmou Ademir, foi à linha de fundo e cruzou rasteiro para Jefferson só empurrar para a rede.



Aos 36min, Dênis tentou arrancada, mas sofreu contusão muscular. Como o técnico Nedo Xavier já tinha feito as três alterações permitidas, o Boa também passou a atuar com 10 jogadores. Com isso, o América voltou a ter chance, como aos 4min, quando Leo Passos recebeu livre na área, mas parou em Renan Rocha. Já Gindre obrigou Jori a trabalhar no último lance do jogo, no que poderia ter sido a virada.