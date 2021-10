Luxemburgo fala pela 1ª vez sobre greve de jogadores do Cruzeiro; assista

Luxemburgo se manifestou pela primeira vez sobre greve dos jogadores (foto: Reprodução/Tuddo Comunicação)





Vanderlei Luxemburgo falou pela primeira vez sobre a manifestação dos jogadores do Cruzeiro, que paralisaram as atividades na Toca da Raposa II, em função de salários atrasados, entre 13 e 17 de outubro. O treinador avaliou o ato como "saudável".









Em 13 de outubro, um dia após empatar com o Botafogo por 0 a 0 pela Série B, jogadores do Cruzeiro anunciaram a paralisação dos treinamentos na Toca da Raposa II. Por meio de carta, divulgada nas redes sociais, eles disseram que ficou "intolerável e injustificável a forma como atletas e funcionários estão sendo geridos".





Três dias depois, o presidente Sérgio Rodrigues, que estava em Portugal no momento da greve, se reuniu com o grupo para apresentar números, mas sem mostrar soluções para realização dos pagamentos. Em pronunciamento, sem citar a greve, ele disse esperar novidades sobre o pagamento parcial dos salários para esta semana.





Em 16 de outubro (sábado), os jogadores decidiram encerrar a greve e reiniciar os trabalhos no CT no dia seguinte. Também por meio de carta nas redes sociais, afirmaram ter "hombridade e profissionalismo e diante da preocupação em não prejudicar essa instituição". Fica o nosso compromisso em relatar à Nação Azul todos os atos da atual gestão, mas queremos a resolução dos atrasos salariais imediatamente", completaram.





Leia a manifestação de Luxemburgo sobre o ato dos jogadores:





Todo mundo pensando que, de repente, por causa dos jogadores terem manifestado seus interesses... A palavra greve é sindicato, aquelas coisas mais complicadas. Eles mostraram insatisfação com relação aos atrasos de pagamentos com os funcionários e com eles. É uma coisa que vem se arrastando desde o ano passado. Em virtude disso, tomaram uma posição.





É uma posição em que momento algum se insurgiram contra o clube. É muito importante falar. Era uma reivindicação de direitos adquiridos que eles tinham e têm. Foram colocar isso para o clube buscar uma solução. Teve a reunião, a conversa inteligente de ambas as partes, a diretoria se colocou à disposição de buscar a solução dos problemas que estão passando juntamente com os funcionários e o Cruzeiro voltar a uma normalidade.





Jogadores voltaram no domingo, isso foi muito importante, porque sabem que tem um compromisso importante na sexta-feira. Eles voltaram para treinar e se colocaram à disposição, treinando forte, porque sabem que temos um jogo de decisão, fora de casa, contra um adversário difícil. A coisa correu e caminhou bem. A diretoria está aí buscando soluções. Já falaram que vão pagar os atrasados dos funcionários da Toca I e da Toca II, estão buscando, não sei como está essa situação.





Importante é que o movimento fluiu de maneira saudável. Não foi aquela coisa de vir aqui, torcida quebrar, porque jogadores são mercenários, isso e aquilo, não tem mercenário nenhum. Os jogadores estão dentro de uma responsabilidade, se dedicando, estou muito satisfeito. Satisfeito de estar em um ambiente de Cruzeiro.