Por enquanto, só dívidas na mira do Cruzeiro

A torcida do Cruzeiro está na expectativa pela apresentação presencial do craque Ronaldo como dono da Cruzeiro Sociedade Anônima do Futebol (Cruzeiro SAF), mas isso não significará mudança imediata na situação do clube. O panorama seguirá de dificuldades, pois só para poder inscrever jogadores, Ronaldo terá de pagar cerca de R$ 20 milhões em dívidas referentes às contrações do armador De Arrascaeta e do atacante Riascos, além de reservar outros R$ 30 milhões para evitar nova punição da Fifa pelo não pagamento da compra do armador Rodriguinho ao Pyramids, do Egito.

Para ter o jogador, em janeiro de 2019, o Cruzeiro precisava desembolsar US$ 7 milhões (R$ 26 milhões na época) ao longo de três anos, sendo US$ 1 milhão de entrada e o restante em parcelas, a última no valor de US$ 3 milhões, a ser cobrada em janeiro de 2022. Quase nada disso feito.





O clube celeste sofreu condenação parcial na Fifa em dezembro de 2020, e teria de quitar US$ 3 milhões (hoje quase R$ 17 milhões) ao clube egípcio pela falta de quitação de quatro parcelas, mais uma de

US$ 1 milhão. Também foi condenado a pagar US$ 300 mil (cerca de R$ 1,7 milhão) de multa. A Raposa preparou recurso para discutir a situação, mas ainda não houve veredito.





“R$ 20 milhões de transfer ban é ele (Ronaldo – sócio majoritário do Cruzeiro SAF) quem vai pagar. Em tese, essa é uma dívida da associação, mas, se não pagar, não tem futebol. Ano que vem vamos ter de novo uma nova dívida grande, do Rodriguinho, que foi comprado e mais uma vez não foi pago. Se não me engano, são mais de R$ 30 milhões”, diz Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro, referindo-se ao fato de o dólar ter chegado a quase R$ 6 desde então. “Estou falando de um investimento que precisa ser feito, é para garantir uma operação boa no ano que vem, para não ter atraso de salário e punição na Fifa.”





O Cruzeiro anunciou, antes do acordo com Ronaldo, a contratação de nove reforços: o goleiro Jaílson (ex-Palmeiras); o lateral-direito Pará (ex-Santos);os zagueiros Maicon (Al-Nassr-SAU) e Sidnei (ex-Betis-ESP); os meio-campistas Filipe Machado (ex-Grêmio), Pedro Castro (ex-Botafogo), Fernando Neto (ex-Vitória) e João Paulo (ex-Atlético-GO); e o atacante Edu (ex-Brusque). Porém, só poderá usá-los se quitar os débitos ou chegar a acordo para parcelar a dívida, o que parece pouco provável.





Por isso, o presidente da associação civil defende o negócio feito com o atacante campeão do mundo em 1994 e em 2002. Pelo acordo, ele investirá R$ 400 milhões no clube em cinco anos, além de se tornar solidário da dívida de cerca de R$ 960 milhões.





“Qual o preço do Cruzeiro? É difícil para nós, que amamos o Cruzeiro, falar. Não tem preço para nós. Mas temos que ver o que o mercado entende que o Cruzeiro vale de acordo com duas coisas: o que precisa ser investido e o que o clube tem de dívidas (...). É um investimento de R$ 400 milhões, mas uma responsabilidade de quase R$ 1 bilhão”, declarou.





“É isso que a gente tem que pensar. Não é uma operação de compra de venda igual você compra um carro, e sim um investimento que precisa ser feito para atingirmos um objetivo. Eu, como torcedor do Cruzeiro e atual presidente, o Ronaldo como investidor e vocês como torcedores queremos garantir uma boa operação no ano que vem, sem atrasos de salários e punições na Fifa. É o investimento feito ao longo do tempo que garantirá o nosso desempenho esportivo em 2022”, finalizou.