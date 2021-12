Mineiro, Copa do Brasil, Série B: veja o calendário do Cruzeiro em 2022

Detalhe do troféu da Série B de 2021, conquistado pelo Botafogo (foto: Andre Borges/CBF ) O elenco do Cruzeiro se apresenta para a pré-temporada na terça-feira, 4 de janeiro, na Toca da Raposa II. Serão três semanas de preparação antes de enfrentar a URT, na quarta-feira (26), no Mineirão, pela primeira rodada do Mineiro. O time ainda jogará a Copa do Brasil e a Série B do Brasileiro.









Jogos na 1ª fase





Cruzeiro x URT, 26/01

Athletic x Cruzeiro, 29/01 ou 30/01

Cruzeiro x América, 02/02 ou 03/02

Caldense x Cruzeiro, 05/02 ou 06/02

Cruzeiro x Democrata, 09/02 ou 10/02

Tombense x Cruzeiro, 12/02 ou 13/02

Cruzeiro x Uberlândia, 16/02 ou 17/02

Cruzeiro x Villa Nova, 19/02 ou 20/02

Atlético x Cruzeiro, 05/03 ou 06/03

Cruzeiro x Pouso Alegre, 12/03 ou 13/03

Patrocinense x Cruzeiro, 20/03





Já a Copa do Brasil de 2022, segundo a Confederação Brasileira de Futebol, tem previsão para começar na quarta-feira, 23 de fevereiro. A Raposa é cabeça de chave da primeira fase ao lado de Grêmio, Santos, São Paulo, Internacional, Ceará, Atlético-GO, Chapecoense, Vasco e Sport.





Considerando a colocação dos times no Ranking Nacional de Clubes da CBF, os possíveis rivais do Cruzeiro seriam Altos-PI, Mirassol-SP, Campinense-PB, Moto Club-MA, São Raimundo-RR, Ferroviária-SP, Salgueiro-PE, Globo-RN, União Rondonópolis-MT e Sergipe-SE.





Assim como em 2021, a Copa do Brasil de 2022 terá confronto único nas duas primeiras fases. Na terceira fase, que contará com os participantes da Copa Libertadores, haverá duelos de ida e volta. O torneio do qual o Cruzeiro é o maior campeão, com seis títulos, encerra-se em 19 de outubro.





Por fim, a Série B do Campeonato Brasileiro, de acordo com a programação da CBF, começará no sábado, 9 de abril, e terminará no dia 5 de novembro. O calendário no país será "encurtado" em razão da realização da Copa do Mundo, no Catar, de 21 de novembro a 18 de dezembro.





Os concorrentes do Cruzeiro na Série B são Grêmio, Bahia, Sport e Chapecoense (rebaixados da Série A); Ituano, Tombense, Novorizontino e Criciúma (promovidos da Série C); CSA, Guarani, CRB, Náutico, Vila Nova, Vasco, Ponte Preta, Operário, Brusque, Sampaio Corrêa e Londrina (remanescentes na Segunda Divisão).





Em 2022, o Cruzeiro receberá os investimentos do ex-jogador Ronaldo Fenômeno, que adquiriu 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol mediante investimento de R$ 400 milhões pelos próximos anos.





Paralelamente, haverá durante 120 dias a atuação do comitê de transição coordenado por dois executivos do Valladolid, da Espanha, outro clube de Ronaldo: o diretor de negócios Gabriel Lima e o diretor de estratégia desportiva Paulo André Benini.