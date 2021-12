América sonda Moisés para a Libertadores

Cria da base americana, Moisés(D) tem contrato com o Shandong Luneng, da China, até o meio do ano que vem (foto: China out/AFP/STR)

Apesar de ainda não ter anunciado nenhum reforço para a próxima temporada, o América está ativo no mercado de transferências. Atual coordenador de futebol clube-empresa do Coelho, Marcus Salum revelou ter convidado o meio-campista Moisés, do Shandong Luneng, da China, a jogar a Copa Libertadores de 2022 pela equipe alviverde.





Apesar da boa relação entre o jogador de 33 anos e o América, a possibilidade de a negociação se concretizar é baixa. Isso porque o atleta tem contrato com o clube asiático até o meio da próxima temporada. “Falei com o Moisés pelo telefone, que está na China. Perguntei se ele não queria disputar a Libertadores pelo América, mas ele disse: 'Tenho contrato até o meio do ano que vem, e eles querem renovar... Mas vou a Belo Horizonte tomar um café no CT com você'. Aí eu falei: 'Tá bom, quem sabe você muda de ideia'. Queria um guerreiro igual o Moisés para disputar a Libertadores. Ainda não consegui, mas estamos lutando”, revelou Salum ao podcast Decadentes, no Youtube.

Cria da base do Coelho, Moisés teve os direitos econômicos vinculados ao América entre 2007 e 2012. Durante esse período, passou por muitos empréstimos, atuando por Toledo-PA, Rioverdense-GO, Coritiba, Sport e Boa. O meio-campista vestiu a camisa do Coelho 57 vezes, marcando cinco gols, de acordo com o site o Gol.





Do América, Moisés se transferiu para a Portuguesa e depois ao futebol croata, até chegar ao Palmeiras, clube no qual teve grande destaque – conquistou dois Campeonatos Brasileiros, em 2016 e 2018. Em 2019, ele se transferiu para o Shandong Luneng. Moisés é um dos principais jogadores da equipe asiática, que lidera o Campeonato Chinês com 10 pontos de diferença do vice-líder.





Reformulação O América tenta no mercado os nomes dos atacantes Mikael, de 22 anos, que pertence ao Sport, e Janderson, que tem a mesma idade e é do Corinthians.





A diretoria já acertou a permanência de jogadores importantes, casos do goleiro Matheus Cavichioli, do lateral-esquerdo Marlon, do lateral-direito Patric, do volante Juninho e dos atacantes Felipe Azevedo e Berrío.





Por outro lado, o Coelho confirmou a saída do lateral-direito Diego Ferreira, dos zagueiros Eduardo Bauermann e Anderson, dos laterais-esquerdos Alan Ruschel e Lucas Luan, dos volantes Ramon e Sabino, dos meia-atacantes Marcelo Toscano, Geovane, Bruno Nazário e Isaque, e dos atacantes Ribamar, Chrigor, Luiz Fernando e Ademir. O último reforçará o Atlético na próxima temporada.