Em reformulação, América chega à 15ª dispensa

O atacante Chrigor (D) deixa o Coelho, que anunciou também as saídas de Lucas Luan e Ramon (foto: JOÃO ZEBRAL/AMÉRICA - 16/8/21)







O América deu sequência ao processo de reformulação do elenco para a temporada 2022 e anunciou ontem as saídas de três jogadores: o lateral-esquerdo Lucas Luan, o volante Ramon e o atacante Chrigor. Do trio, o meio-campista foi o mais utilizado ao longo de 2021. Ramon disputou 17 partidas pelo América – dez delas na campanha no Campeonato Brasileiro, que garantiu o time na próxima Copa Libertadores – e anotou um gol.





Aos 24 anos, ele chegou ao Lanna Drumond em abril, emprestado pelo Internacional até o fim da temporada. De saída do Coelho, o jovem vai defender o Atlético-GO em 2022.

Já Lucas Luan, de 22 anos, foi formado nas categorias de base do América. O lateral integra o elenco profissional desde o fim de 2018 e tem contrato até dia 31. O vínculo, porém, não será renovado. Foram apenas três partidas em 2021, todas pelo Campeonato Mineiro.





Contratado em julho por empréstimo, o atacante Chrigor, de 21 anos, também foi pouco utilizado na temporada. Em cinco jogos (todos incompletos), não marcou gols e nem deu assistências. O contrato com o América se encerra ao fim de 2021, e ele retorna ao Red Bull Bragantino, clube que detém seus direitos econômicos.





Antes do trio, o clube havia informado a não continuidade do lateral-direito Diego Ferreira, os zagueiros Anderson e Eduardo Bauermann, o lateral-esquerdo Alan Ruschel, o volante Sabino, os meia-atacantes Marcelo Toscano, Geovane, Bruno Nazário e Isaque e os atacantes Ribamar, Luiz Fernando e Ademir, que será jogador do Atlético.





Por outro lado, o Coelho acertou a renovação contratual de jogadores importantes. O goleiro Matheus Cavichioli, o lateral-esquerdo Marlon, o volante Juninho e os atacantes Felipe Azevedo e Berrío permanecerão no clube para a próxima temporada.





Libertadores

Em sua primeira participação na Copa Libertadores, o América conhecerá hoje seu adversário na chamada fase preliminar. A Conmebol fará o sorteio dos confrontos a partir das 12h. O Coelho poderá jogar contra Atlético Nacional-COL, Estudiantes-ARG, Guaraní-PAR, The Strongest-BOL, Universitario-PER, Universidad Católica-EQU ou Monagas-VEN. Vão disputar a primeira fase o Barcelona de Guayaquil (Equador), Olimpia (Paraguai), Universidad César Vallejo (Peru), Montevideo City Torque (Uruguai), Deportivo Lara (Venezuela) e Bolívar (Bolívia).





Os três melhores avançam à segunda etapa, entre 23 de fevereiro a 2 de março, que terá, América e Fluminense (Brasil), Estudiantes (Argentina), Audax Italiano (Chile), Everton (Chile), Universidad Católica (Equador), Guaraní (Paraguai), Universitario (Peru), Plaza Colonia (Uruguai), Monagas (Venezuela), The Strongest (Bolívia), Atlético Nacional e o outro representante colombiano.





Os oito melhores dessa etapa se enfrentam em novos confrontos mata-mata, sendo que quatro avançam para a fase de grupos. Quem for eliminado vai para a Copa Sul-Americana.