América renova contratos com goleiro e atacante

Matheus Cavichioli, um dos destaques do América nesta temporada, ampliou contrato até dezembro de 2023 (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press - 3/7/21)





Com boa parte do elenco em fim de vínculo nesta temporada e passando por grande reformulação, o América confirmou ontem a renovação dos contratos de dois jogadores importantes na campanha história deste ano, em que permaneceu na elite do Campeonato Brasileiro e ainda assegurou vaga para a Copa Libertadores: o goleiro Matheus Cavichioli e o atacante Felipe Azevedo.





O goleiro titular, um dos destaques do Coelho, ficará no clube até dezembro de 2023. Já o atacante, até dezembro de 2022. Cavichioli chegou a receber sondagens de outras equipes, mas sempre manteve o desejo de seguir no Lanna Drumond. Por meio de suas redes sociais, ele agradeceu à diretoria americana por confiar em seu trabalho:



"Como aprendi nesse tempo aqui no América, usufruí o máximo, tentei me empenhar ao máximo, superar a desconfiança da chegada, transformar em combustível e tentar alcançar os objetivos. E agora no final de tudo vejo que realmente fomos muito além do esperado, as vitórias foram muito superiores às derrotas. E como se não bastasse tudo que vivi com essa camisa, tenho a oportunidade de poder fazer mais. Muito obrigado pela confiança depositada e como sempre falo... Espero estar à altura do América e de sua torcida. Que venham os próximos dois anos", escreveu.





Peça fundamental no esquema americano, Cavichioli chegou ao time mineiro em 2020, após passagem pelo Guarani de Campinas. Disputou 94 partidas, sendo 52 nesta temporada. Em várias oportunidades, foi fundamental para os objetivos do alviverde na competição nacional..

Já Felipe Azevedo, além do vínculo prolongado, recebeu aumento salarial, que conta com bônus, caso metas estipuladas sejam cumpridas. As informações foram confirmadas com o empresário do jogador, Ronaldo Lucato.

O atacante foi também figura importante para o América neste ano. Em seu Instagram, o atacante celebrou a renovação de contrato: "Vamos para 4 temporadas nesse clube que aprendi a amar. Aqui já passei por tudo e ano que vem temos muitos desafios os maiores da história do clube #libertadores e consolidação na A", postou.





Vestindo a camisa alviverde desde 2019, o atleta já soma mais de 100 jogos pela equipe mineira. Em 122 jogos, foram 16 gols e sete assistências.

O clube já acertou a permanência do lateral-esquerdo Marlon, do volante Juninho e do atacante Berrío. Em contrapartida, o ataque titular será fragmentado em 2022. Ademir assinou pré-contrato com o Atlético, enquanto o argentino Zárate deseja se transferir para o futebol norte-americano.





DE SAÍDA Outros jogadores estão de saída do Coelho, como os zagueiros Anderson e Eduardo Bauermann, o lateral-direito Diego Ferreira, o volante Sabino, os meia-atacantes Marcelo Toscano, Geovane, Bruno Nazário e Isaque, e o atacante Luiz Fernando.





Euler Araújo, membro do Conselho de Administração americano, afirmou que o alviverde já está no mercado em busca de reforços para a disputa da Libertadores do ano que vem.





* Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Murta