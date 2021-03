Lateral ou meio-campo? Rômulo explica como espera atuar pelo Cruzeiro

Rômulo assinou contrato com o Cruzeiro por três temporadas (foto: Igor Sales/Cruzeiro) transformou em meio-campista. E é na ‘nova’ posição que o jogador, de 33 anos, deseja seguir atuando. Oitava contratação do Cruzeiro para a temporada 2021, Rômulo retornou ao clube depois de 10 anos atuando no futebol italiano. Em 2011, quando deixou o Brasil, ele era conhecido como lateral-direito. No velho continente, porém, seem meio-campista. E é na ‘nova’ posição que o jogador, de 33 anos, deseja seguir atuando.









“Nas categorias de base, eu sempre atuei assim. Nos últimos 10 anos atuei sempre assim, no meio-campo, como volante, e volto para o Brasil para exercer essa função. Já conversei com toda a comissão e vamos lutar para jogar como um volante, como homem de meio-campo”, completou Rômulo.





Embora tenha entrado em campo pela última vez em junho do ano passado, Rômulo afirmou que ficará à disposição do técnico Felipe Conceição tão logo ganhe condições legais de jogo. Ele precisa ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).





Entre 2011 e 2020, Rômulo vestiu a camisa de cinco clubes na Itália: Fiorentina, Verona, Juventus, Lazio, Genoa e Brescia. Como também é um cidadão italiano, ele chegou a ser convocado para a seleção local e quase integrou o grupo para a Copa do Mundo de 2014. Ele acabou cortado da lista em função de uma pubalgia.





Além de Rômulo, o Cruzeiro contratou outros sete jogadores para a temporada. São eles o zagueiro Eduardo Brock, o lateral-esquerdo Alan Ruschel, os volantes Matheus Neris e Matheus Barbosa, além dos atacantes Bruno José e Felipe Augusto.