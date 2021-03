América tem concorrência sadia entre jogadores

“A concorrência nossa no grupo é muito sadia. Quem chegar, o grupo estará abraçando. É uma família aqui no América. E, com certeza, quem chegar vai vir sempre para agregar”, acredita Sabino. Antes de Juninho, o Coelho anunciou as contratações do zagueiro Ricardo Silva, ex-Operário, e dos atacantes Leandro Carvalho, ex-Ceará; Ribamar, ex-Vasco; e Luiz Fernando, que pertence ao Tombense.





Esse pensamento coletivo parece reinar no América graças à postura de Lisca com o grupo de jogadores. “O professor dá muita confiança para nós. Tivemos uma conversa. Ele disse que poderia me dar uma oportunidade e eu falei que estava preparado, onde for, qual que fosse a posição. Eu daria a minha vida para ajudar toda a equipe”, frisa Sabino.





É nesse clima que o clube alviverde reinicia os trabalhos hoje para os jogos contra Uberlândia, quinta-feira e Atlético, domingo, pelo Campeonato Mineiro. As partidas do Estadual foram suspensas por causa do agravamento da pandemia de COVID-19 no estado e a confirmação desses jogos ainda depende de aval do governo de Minas.





Liderança



A depender dos resultados do meio de semana, o duelo com o Galo pode valer a ponta da tabela do Estadual. “Clássico é um jogo diferente. Sabemos que a cidade toda para. E ganhar clássico é sempre bom, assumindo a liderança é melhor ainda”, projeta o volante.





O América está na vice-liderança do Mineiro, com 12 pontos em cinco jogos, e precisa da vitória diante do Uberlândia para seguir com a perseguição ao Atlético, líder com 100% de aproveitamento, 15 pontos.