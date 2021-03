Empresário aposta que atacante do Atlético vai arrebentar nesta temporada

Rubens Menin acredita que o Atlético brigará por títulos em 2021 (foto: (Foto: Divulgação / Atlético) )





O empresário Rubens Menin (MRV e Banco Inter) aposta que o atacante Marrony vai 'arrebentar' nesta temporada. O atleta de 22 anos foi contratado pelo Atlético em junho de 2020. Neste início de ciclo, ele participou de quatro jogos e marcou três gols.

"Como torcedor, eu tenho uma visão de um time muito bom mesmo. Mas tem um rapaz que acho que este ano vai arrebentar, o Marrony. Talvez com o Keno, que é uma referência e fez a diferença, e o Hulk esse time vai fazer uma Libertadores muito boa. Teremos chances de ganhar títulos e até muito dinheiro com premiações. Mas agora falei como torcedor, isso é com a turma técnica lá", disse Menin, em entrevista ao 'Falo Galo'.





Marrony foi comprado junto ao Vasco e assinou contrato por cinco temporadas com o Galo. Segundo nota divulgada pelo Vasco, o Atlético acertou a compra de 56% dos direitos econômicos do jogador, com valor não revelado. Caso o clube mineiro não venda o atleta até o início de 2023, terá que adquirir os 14% restantes, que ainda pertencem ao clube carioca.





Segundo apuração da reportagem, o Galo pagou cerca de R$ 20 milhões ao Vasco pelo atacante, com o apoio financeiro de Menin. Na temporada passada, Marrony participou de 38 jogos - a maioria entrando no segundo tempo - e marcou seis gols.