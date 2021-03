Cruzeiro enfrenta América-RN três dias após o clássico contra o Atlético

Cruzeiro busca reviver dias de conquista na Copa do Brasil para faturar o hepta e mais de R$ 70 milhões em premiação (foto: AFP / NELSON ALMEIDA)





O Cruzeiro enfrenta o América-RN em 14 de abril pela Copa do Brasil, uma quarta-feira, às 21h30, três dias depois do clássico contra o Atlético pelo Campeonato Mineiro. A Raposa conheceu os detalhes do confronto porque a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da segunda fase do torneio nacional na noite dessa sexta-feira (26/3).

Na primeira fase da edição 2021, o time azul passou pelo São Raimundo-RR com dificuldades, repetindo a dose de 2020. No sufoco e com muita emoção, o Cruzeiro arrancou um empate com gol do atacante Felipe Augusto depois de o meia Fininho abrir o placar para o Mundão, no estádio Canarinho, em Boa Vista (RR). Já o América de Natal superou o Real Brasília, por 2 a 0, no estádio Serra do Lago, em Luziânia (GO). Nesta primeira fase, o time visitante tinha a vantagem do empate. Já na segunda, em caso de igualdade, a decisão da vaga será nos pênaltis.





O Cruzeiro tem duas metas na Copa do Brasil deste ano. Maior vencedor com seis títulos – 1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018 –, a Raposa tenta o sétimo caneco, mas também, no pior das hipóteses, ir o mais longe possível já que a premiação do torneio nacional é uma verdadeira Mega Sena. O clube que disputa a competição desde a primeira fase, como o Cruzeiro, pode embolsar até R$73,65 milhões caso levante a taça, montante que ajudaria a amenizar a crise financeira no time azul.





Até o momento, a Raposa acumula uma premiação de R$ 2,5 milhões sendo R$1,15 milhão pela participação na primeira fase, e R$1,35 milhão pelo duelo que está por vir contra o América-RN. Se avançar à terceira fase, o Cruzeiro garantirá mais R$1,7 milhão. A partir de então a competição contará com 32 clubes, sendo 12 deles já previamente classificados. São eles: Atlético (disputa a Copa Libertadores), Internacional (Libertadores), Flamengo (Libertadores), Palmeiras (Libertadores), São Paulo (Libertadores), Fluminense (Libertadores), Grêmio (Libertadores) e Santos (Libertadores); Chapecoense (campeã da Série B), Ceará (campeão da Copa do Nordeste), Brasiliense (campeão da Copa Verde) e Athletico-PR (9º colocado do Campeonato Brasileiro).