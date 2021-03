Cruzeiro aposta nos jovens talentos

Treinador celeste tem acompanhado a base e aproveitado jogadores de categorias de baixo na equipe principal (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press 3/3/21)







LEIA MAIS 07:18 - 25/03/2021 Cruzeiro testará novas peças em preparação para enfrentar o Tombense

13:01 - 24/03/2021 Cruzeiro: vítima da COVID-19, Pablito é eternizado em painel no Barro Preto

08:36 - 24/03/2021 Manoel, Neris e jovem da base: Cruzeiro tem novidades em reapresentação

Para muitos a salvação do Cruzeiro passa pela revelação de valores e o técnico Felipe Conceição é um deles. Ainda que entenda a necessidade de ter jogadores experientes para que a equipe atinja o objetivo de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, ele está atento às categorias de base, não se furtando a visita a Toca da Raposa I e à troca de ideias constantes com os profissionais que lá trabalham. Assim, já “puxou” alguns jogadores pratas da casa para a equipe principal, não mostrando nenhum receio de colocá-lo para jogar. Como ocorreu com o zagueiro Weverton, titular na estreia na temporada 2021, no empate por 1 a 1 com o Uberlândia, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro.

“A gente tem feito um processo de transição com alguns atletas, visitei a Toca da Raposa I ainda antes de iniciar a pré-temporada, vi dois treinamentos. Depois fui novamente para acompanhar jogo-treino com o Londrina. Baseado nisso, trouxemos uma leva, com Giovanni, Guilherme Matos, Weverton, que já até jogou. Em um segundo momento, buscamos o (zagueiro) César, o (lateral-direito) Ramon. Depois o meia Breno, que gostei muito. Mas são para médio e longo prazo, a curto prazo eles ainda precisam ganhar alguma coisa. O importante é que todos têm potencial e vão ajudar o clube financeiramente e esportivamente”, disse o treinador celeste, em entrevista ao site “Deus Me Dibre”.





Além disso, ele vem dando oportunidade a outros jogadores revelados na Toca I, mas que já estavam no grupo principal. Um deles é o armador Marco Antônio, que não atua desde meados do ano passado em função de realizar trabalho especial para suportar a carga de exigência do profissional. “A gente está cuidando dele, ficou muito tempo parado. Esse é o tipo de processo que gosto.” Em alguns casos, as pratas da casa mostraram que estão em melhor fase do que até aqueles que foram contratados para reforçar o Cruzeiro. É o caso do volante Adriano e do lateral-esquerdo Matheus Pereira, que recuperaram as posições, colocando no banco ou deslocando de função os recém-chegados Matheus Néris e Alan Ruschel.





Para isso, o segredo, segundo os próprios jovens, é a aplicação em treinos e jogos. “Neste um mês de trabalho me adaptei bem (aos métodos de Felipe Conceição), é um jeito bem intenso de jogar, tanto na marcação quanto com a posse de bola. Estou me sentindo bem e me preparando bem para executar bem a função”, afirmou Adriano. Segundo ele, a parada do futebol neste momento pode ser até benéfico não só para ele, mas para todos os jogadores. Afinal, é momento de adaptação a uma nova filosofia e a equipe celeste vem tendo algumas dificuldades nos jogos, como mostrou, por exemplo, no clássico contra o América, domingo, no Independência, principalmente no primeiro tempo.





“Estamos procurando aprimorar tudo, marcação, posse de bola, construção de jogadas. Vamos aproveitar a semana para colocar tudo em prática”, declarou o jovem volante, que elogia os conceitos do comandante. “Dos que peguei (no grupo principal), o Felipe Conceição é um treinador bem intenso, que quer os ataques rápidos e faz marcação por zona, procurando dificultar a saída de bola dos adversários.”’





Série B O Cruzeiro vai estrear na Série do Campeonato Brasileiro de 2021 fora de casa. Segundo divulgado ontem pela CBF, o primeiro jogo da caminhada rumo à Primeira Divisão começará em Aracaju, contra o Confiança, faltando saber se será no dia 28 ou no dia 29 de maio. Na edição 2020, a Raposa ficou no 1 a 1 com o time sergipano quando atuou como visitante. O gol foi marcado por Cáceres.