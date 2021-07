Ribamar marca mais um gol e firma vaga como titular no América

Ribamar tem sido peça importante para o esquema de Vagner Mancini no América (foto: Estevão Germano/América) firmou sua vaga como titular na equipe de Vagner Mancini. Aos 20min do segundo tempo diante do Bahia, o atleta aproveitou sobra após lance de bola parada e empurrou para as redes, anotando o terceiro gol do Coelho na vitória por 4 a 3 no Estádio de Pituaçu, em Salvador. O atacante Ribamar, do América, marcou mais um gol na Série A do Campeonato Brasileiro esua vaga como titular na equipe de Vagner Mancini. Aos 20min do segundo tempo diante do Bahia, o atleta aproveitou sobra após lance de bola parada epara as redes, anotando o terceiro gol do Coelho na vitória por 4 a 3 no Estádio de Pituaçu, em Salvador.









Ribamar tem desempenhado papel importante no esquema de Mancini. O América passa a maior parte do tempo sem a bola e aposta principalmente nos contra-ataques para chegar ao gol adversário. Neste sentido, o 9 do Coelho tem demonstrado boa capacidade para reter a bola no ataque a partir de sua força física.





Ele também tem conseguido dar continuidade às jogadas com movimentos de pivô, jogando de costas para a marcação e acionando os companheiros. Para mais, o jogador de 24 anos tem demonstrado velocidade para se desmarcar em profundidade e aproveitar espaços nas costas das defesas adversárias.





Desde sua chegada ao América, Ribamar atuou em 19 partidas e marcou três gols. Na 'era Lisca', no entanto, o jogador era frequentemente acionado saindo do banco de reservas. Com Mancini, ganhou respaldo e tem sido peça fundamental para o modelo de jogo implementado pelo novo treinador.





Ribamar deve voltar a ser titular do América diante do Santos, às 19h do sábado (3), no Independência, em Belo Horizonte. A partida é válida pela 9ª rodada do Brasileirão e representa uma oportunidade para que o clube mineiro, que vem de uma vitória e dois empates, siga apresentando evolução.