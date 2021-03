Cruzeiro testará novas peças em preparação para enfrentar o Tombense

Manoel deve ser uma das novidades no time contra o Tombense (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) enfrentar o Tombense, às 16h do dia 1º de abril (quinta-feira), no Mineirão, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. A equipe terá pelo menos dois desfalques, já que o lateral-esquerdo Matheus Pereira e o zagueiro Eduardo Brock foram expulsos na derrota por 1 a 0 para o América, no último domingo, no Independência. O técnico Felipe Conceição testará novas peças no Cruzeiro na preparação parao Tombense, às 16h do dia 1º de abril (quinta-feira), no Mineirão, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. A equipe terá pelo menos dois desfalques, já que o lateral-esquerdo Matheus Pereira e o zagueiro Eduardo Brock foram expulsos na derrota por 1 a 0 para o América, no último domingo, no Independência.









No setor defensivo, o treinador voltou a contar com Manoel, recuperado de desgaste muscular. A notícia é comemorada pelos torcedores, visto que o jogador se destaca também pela qualidade na saída de bola e nos cabeceios ofensivos. Desde que retornou ao clube, em agosto de 2020, o zagueiro de 31 anos marcou seis gols em 29 partidas.





Felipe Conceição ainda terá de definir quem preencherá a lacuna na armação, uma vez que Ruschel cumprirá a sua função de origem. Marcinho e Claudinho são as duas principais opções, pois Felipe Conceição, num primeiro momento, descartou utilizar Marcelo Moreno e Rafael Sobis juntos no time titular.





“A gente está experimentando esta alternativa mais em final de partida, em uma situação adversa, que a gente precisa mais homens na frente, mas você expõe o sistema defensivo (...). É difícil iniciar uma partida com os dois. Não que não vá acontecer, mas tem que ser um processo e que a gente confie que isso será o melhor caminho. Hoje, não é”, justificou o comandante.





Um dos sete reforços de 2021, Marcinho chegou cercado de expectativas por causa da boa participação na Série B de 2020, na qual marcou oito gols e deu cinco assistências em 37 apresentações pelo Sampaio Corrêa. Já Claudinho, de 20 anos, tenta superar a desconfiança dos cruzeirenses depois de uma primeira temporada bastante apagada na Toca.





O Cruzeiro é o quinto colocado no Campeonato Mineiro, com sete pontos em cinco jogos. Na estreia, o time empatou com o Uberlândia (1 a 1). Depois, perdeu para a Caldense (1 a 0), venceu URT (2 a 0) e Athletic (1 a 0), e foi derrotado pelo América. Na Copa do Brasil, a Raposa avançou à segunda fase ao empatar por 1 a 1 com o São Raimundo, de Roraima.