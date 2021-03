Luiz Fernando fala em grande chance no América e revela onde prefere jogar

Luiz Fernando foi apresentado pelo América nesta terça-feira (foto: Mourão Panda/América) nacional. “Pela família que tem aqui dentro, todo mundo se ajudando, encaixo-me nisso desde pequeno. Me apresentaram um projeto bacana, estou muito feliz e motivado, essa é a grande chance da minha carreira”. Emprestado pelo Tombense até dezembro, o atacante Luiz Fernando, de 21 anos, tratou a experiência no América como a grande oportunidade da carreira. Segundo ele, o clube lhe apresentou “um projeto ambicioso” e de grande crescimento no cenário. “Pela família que tem aqui dentro, todo mundo se ajudando, encaixo-me nisso desde pequeno. Me apresentaram um projeto bacana, estou muito feliz e motivado, essa é a grande chance da minha carreira”.









“Comecei na base do Figueirense com 11 anos. Fiquei lá até os 18. Conquistei grandes coisas na base até alcançar o profissional. Posso dizer que, até o momento, é o mais importante da minha carreira, por ter me formado e feito quem eu sou hoje. Sou grato por tudo que fizeram por mim. Depois de lá, saí para a Itália. E em 2019, voltei ao Athletico-PR, onde fui campeão paranaense. É um clube que também me abriu as portas, fui feliz lá dentro, porém acabei sofrendo um pouco com lesões no ano passado. Tive uma lesão no joelho e não fiz uma partida oficial. Agora aqui estou muito feliz e motivado. Como falei, esse será o grande clube da minha carreira”.





Além de contar detalhes da carreira, Luiz Fernando falou sobre as características e em qual posição prefere atuar. “Minha base toda eu fiz pela ponta-esquerda, que foi onde alcancei seleção e grandes coisas. Gosto de puxar a bola de fora para dentro, minha principal característica é o um contra um, sou rápido, habilidoso. Nos dois últimos anos acabei jogando como meia, então acho que posso fazer as duas funções. Estou aberto para jogar onde o treinador quiser me colocar. Quero ajudar muito a equipe dentro de campo”.





Com a paralisação das competições de futebol em Minas Gerais devido aos casos de COVID-19, Luiz Fernando terá tempo para aprimorar o condicionamento físico nas atividas no Lanna Drumond. Vice-líder do Campeonato Mineiro, com 12 pontos em cinco jogos, o América voltará a campo no dia 1º de abril, contra o Uberlândia, pela sexta rodada. Na Copa do Brasil, o adversário na segunda fase sairá do duelo entre Porto Velho-RO x Ferroviário-CE, que ainda não tem local definido após Rio de Janeiro e Volta Redonda se recusarem a receber confrontos envolvendo equipes de outros estados.