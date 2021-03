Atlético quer usar pausa para alcançar meta: chegar 100% na Libertadores

Junior Alonso durante treinamento do Atlético na Cidade do Galo (foto: Pedro Souza/Atlético) capacidades físicas, técnicas, táticas e mentais. A paralisação do Campeonato Mineiro em decorrência do avanço da COVID-19 em Minas Gerais obrigou o Atlético a mudar o planejamento. Agora, o time alvinegro tem menos jogos do Estadual antes da estreia na Copa Libertadores, que será em um mês. Mesmo com a alteração nos planos, o objetivo do clube é o mesmo: iniciar a competição continental com 100% dasfísicas, técnicas, táticas e mentais.









O Atlético conhecerá os adversários na competição internacional em 9 de abril, quando ocorrerá o sorteio em Luque, no Paraguai. O calendário da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) prevê que a fase de grupos se inicie na semana do dia 21 do próximo mês.





“É tempo suficiente para colocar o grupo em sua melhor condição. Queremos estar na reta final do Campeonato Mineiro e no início da Libertadores com todo o elenco em excelentes condições físicas, técnicas e táticas para que a gente consiga atender às duas competições, buscar o título do Mineiro e uma boa classificação na fase de grupos da Libertadores”, prosseguiu Cristiano Nunes.





Paralisação





Em reunião nessa segunda-feira entre representantes da Federação Mineira de Futebol (FMF) e do governo de Minas Gerais, ficou decidido que o Estadual ficará paralisado pelo menos até 31 de março. A ideia é conter a proliferação do coronavírus. Desde o início da pandemia, foram registrados 1.040.198 casos e 22.123 mortes em decorrência da doença em território mineiro. Apesar da interrupção dos jogos, os treinamentos estão liberados.





"Nós temos que aproveitar da melhor forma possível (a paralisação). O grupo tem se portado muito bem no dia a dia, mas, evidentemente, é início de temporada, então precisamos evoluir. Com certeza, nós aproveitaremos essa semana da melhor forma possível, intensificando as atividades, para que na semana que vem a gente esteja em melhores condições para suportarmos a sequência de jogos que teremos pela frente", completou Cristiano Nunes.