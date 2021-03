Líder, Atlético tem melhores estatísticas do Mineiro; veja os números

Nacho, Vargas e Hulk já balançaram as redes pelo Galo no Mineiro (foto: Pedro Souza / Atlético) estatísticas da competição: melhor ataque, melhor defesa e artilheiro. O Atlético começou a disputa do Campeonato Mineiro em alto nível na temporada 2021. Líder isolado, o alvinegro também é o primeiro em algumasda competição: melhor ataque, melhor defesa e artilheiro.









O artilheiro da competição também veste a camisa alvinegra. O atacante Marrony marcou três vezes em quatro partidas no Estadual. No último jogo, contra o Coimbra, ele não jogou por causa de suspensão.





A defesa alvinegra também apresenta bons números no Estadual. São apenas dois gols sofridos em cinco jogos realizados. O Galo, ao lado do América, é o time menos vazado da competição.





Desde o início do século, esta é a terceira vez que o Atlético inicia o Campeonato Mineiro com cinco vitórias seguidas. Em 2012, sob comando de Cuca, foram 12 gols marcados e dois sofridos. Já em 2017, com Roger Machado na equipe, foram 14 gols marcados e três sofridos.





O alvinegro busca na temporada aumentar o número de decisões consecutivas no Estadual. O Galo jogou as últimas 14 finais do Mineiro. Foram sete títulos e sete vices.